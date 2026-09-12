  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vizualna umetnost

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Na razstavi je Srečko Kosovel umeščen v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegove dobe, je poudarila Katarina Hergouth. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Na razstavi je Srečko Kosovel umeščen v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegove dobe, je poudarila Katarina Hergouth. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pia Prezelj
    12. 9. 2026 | 06:00
    12:25
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    »Smrt mi ne more ničesar vzeti. Absolutno ničesar,« je manj kot leto pred smrtjo v enem od pisem dejal tedaj enaindvajsetlet­ni pesnik. »Tudi mojih ciljev ne more odstaviti. Če jih ne oznanjam jaz, jih bo kdo drug. V kozmosu ne propade nič. Najmanj ideje.« Imel je prav, kajti njegove ideje živijo naprej, žgoče in trajne – tudi na razstavi Kozmos­ Kosovel, ki jo bodo ob letošnji stoletnici pesnikove smrti 16. septembra odprli v Cankarjevem domu.

    Na razstavi, ki jo je kot kustos podpisal Marijan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva Narodne in univerzitetne knjižnice, kot vodja projekta pa Katarina Hergouth, vodja razstavnega programa Cankarjevega doma, za prostorsko zasnovo in oblikovanje pa so zaslužni študentje interaktivnega oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), je Srečko Kosovel predstavljen v dialogu z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegove dobe.

    Na ogled so pesnikovi izvirni rokopisi, osebni predmeti, dokumentarno gradivo, prve knjižne in revijalne objave ter dela njegovih sodobnikov, ki so vplivali na njegovo razumevanje umetnosti, prostora in družbe, pri čemer se razstava giblje od Krasa in slovenske moderne do evropskih avantgard, ekspresionizma, futurizma in konstruktivizma, posveča se tudi večkulturnemu severnojadranskemu prostoru, v katerem so umetniške prakse pogosto prečile vprašanja meje, jezika in narodne pripadnosti.

    Po vzoru Kosovelovih besed moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno je postavitev, ki bo na ogled do 9. maja 2027, razdeljena v pet sklopov – moje (biografsko zaledje), slovensko, evropsko, sodobno in večno –, vključuje tudi zvočne krajine, multimedijske intervencije in druge interaktivne elemente. Vse omenjeno riše celostno in kompleksno podobo pesniškega mojstra, ki je, kot je zapisal, stal »na vratih kozmosa«.

    Po besedah Katarine Hergouth so hoteli »z umetniškimi deli tistega časa poustvariti oziroma prikazati likovna dela, ki so 'obdajala' Kosovela«. FOTO: Blaž Samec
    Po besedah Katarine Hergouth so hoteli »z umetniškimi deli tistega časa poustvariti oziroma prikazati likovna dela, ki so 'obdajala' Kosovela«. FOTO: Blaž Samec

    Na razstavi Kosovel ni prikazan le kot velik pesnik in mislec, temveč tudi kot mlad fant, poln sanj in idealov. Zakaj je tako pomembno, da je razkrit tudi kot mladenič, kot vrstnik?

    Zlasti v umetnosti je pogosto enoznačno razumevanje avtorjev, ki so del 'kanona'. Pri Kosovelu po mojem mnenju obstaja velika verjetnost, da je v splošni javnosti znan le po nekaj najbolj ponavljajočih se podobah in pesmih – Černigojev portret Kosovela, denimo, pa okrogla očala, Kons 5 in tako dalje –, in vse to smo si postavili kot izhodiščno točko za ustvarjanje. To torej vemo o Kosovelu, česa pa ne vemo?

    V prvem delu razstave smo pokušali predstaviti Kosovela kot mladega človeka: kdo je bil, kakšen je bil krog njegovih znancev in prijateljev, katere knjige je prebiral, kakšno je bilo njegovo literarno udejstvovanje, kateri dogodki in ideje so ga zanimali in tako dalje. Kosovel je umrl mlad, a je za seboj je pustil osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske, korespondenco in številne druge sledi ustvarjanja.

    Njegova ustvarjalnost je bila skoraj eksplozivna – veliko je bral, študiral, razmišljal in pisal ter ves čas preizkušal nove načine izražanja. V tem smislu bo gotovo tudi ta razstava nagovorila mlade, ki ga bodo lahko spoznali ne zgolj skozi optiko obveznega šolskega programa, temveč tudi kot vrstnika.

    Ekstaza vrtoglave, eksplozivne ustvarjalnosti

    Za neverjetno plodovito pesniško delo Srečka Kosovela ne zmanjka superlativov: kljub izjemno kratkemu življenju je za njim ostala bogata rokopisna dediščina, ki nas vedno znova navdušuje. Njegov pomen še sto let po smrti narašča, njegova poezija je aktualna še danes. V Kosovelovi zapuščini je okoli 1400 pesmi, poleg teh pa še množica krajših proznih besedil, črtice, pesmi v prozi, članki, govori, dramski poskusi, prevodi …

    Nekatere pesmi kljub njegovemu silnemu vitalizmu pričajo, da je v sebi kljub mladosti nosil slutnjo zgodnje smrti. To slutnjo posredno zasledimo v njegovih rokopisih, ki so pogosto slabo berljivi: napisani so na hitro, kot bi nastajali v neučakani ekstazi vrtoglave, eksplozivne ustvarjalnosti, zavedajoč se bližnjega konca. V konstruktivističnem duhu je žal dokončal le tri lepljenke, vendar je v njegovem arhivu ostala še množica izstrižkov iz časopisov, ki jih je nameraval uporabiti za nove pesniške prostorske kolaže.

    Poseben, intimen vpogled v njegovo duševnost nam omogočajo njegova pisma, ki nam ob banalnostih vsakdanjega življenja razkrivajo tudi pomembne podatke o genezi njegovih literarnih del in načrtih za prihodnost. Kosovelov opus predstavlja zapleten kozmos genialnega posameznika, ki je iz partikularno osebnega prerasel na raven evropsko univerzalnega.

    Marijan Rupert
    vodja Nukove rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva

    »V Kosovelovi zapuščini je okoli 1400 pesmi, poleg teh pa še množica krajših proznih besedil, črtice, pesmi v prozi, članki, govori, dramski poskusi, prevodi ...« je povedal Marijan Rupert. FOTO: Jože Suhadolnik
    »V Kosovelovi zapuščini je okoli 1400 pesmi, poleg teh pa še množica krajših proznih besedil, črtice, pesmi v prozi, članki, govori, dramski poskusi, prevodi ...« je povedal Marijan Rupert. FOTO: Jože Suhadolnik

    Poleg izvirnih rokopisov ima na razstavi posebno mesto vizualna kultura Kosovelovega obdobja oziroma slike, risbe in kolaži njegovih sodobnikov.

    Ja, razstava ne predstavlja Kosovela le kot pesnika, temveč tudi kot ustvarjalca, ki je pozorno sprem­ljal svet okoli sebe in se z njim nenehno soočal. Zato smo hoteli z umetniškimi deli tistega časa po­ustvariti oziroma prikazati likovna dela, ki so 'obdajala' Kosovela. Seveda je nemogoče predvideti, ali se je Kosovel pri teh delih zares navdihoval, prav tako to ni bil naš namen.

    Gotovo pa so avtorji, ki so tedaj delovali v Zagrebu, Beogradu, Trstu in Gorici, sooblikovali njegov širši umetniški prostor in način izražanja. Na razstavi bodo tako na ogled dela Josipa Seissla, Ivana Radovića, Giorgia Carmelicha, Vilka Gecana, pa tudi Avgusta Černigoja, Ivana Čarga, Vena Pilona in drugih.

    Znano je, da so Kosovelove črke, kot je zapisal, rastle v prostor. Kako ste se lotili umeščanja njegovega življenja in dela v prostor ter kakšni izzivi so se pojavili ob tem?

    O Kosovelu je bilo že veliko povedanega in napisanega, manj pa so bile prisotne predstavitve njega in njegovega dela prek razstavnega medija, zlasti v obliki večjih in obširnejših razstav.

    Ta oblika predstavitve je bila za nas velik izziv; kako predstaviti zgodovinsko osebnost – zlasti prek razstav­ljenih zgodovinskih artefaktov –, ne da bi se ujeli v subjektivne interpretacije, ter kako razstavi hkrati dati sodoben značaj. Verjamem, da nam je to uspelo tudi z uporabo različnih mutimedijskih in digitalnih vsebin, ne da bi ob tem banalizirali Kosovelovo delo.

    Dober primer multimedijskega elementa je denimo potopitvena projekcija, podobno zanimiv je interaktivni kolaž, pri katerem smo skenirali besede in besedne zveze, ki jih je izrezal in shranil Kosovel. Te bo obiskovalec razstave lahko sestavil v lasten digitalni kolaž in tako vstopil v njegov miselni kozmos od intimnega oziroma biografskega do planetarnega in kozmičnega.

    image_alt
    Janez Vrečko: Pred nami je znova neznani Kosovel

    Poleg izvirnih rokopisov ima na razstavi posebno mesto tudi vizualna kultura Kosovelovega obdobja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Poleg izvirnih rokopisov ima na razstavi posebno mesto tudi vizualna kultura Kosovelovega obdobja. FOTO: Jože Suhadolnik

    So bili študentje drugostopenjskega programa interaktivnega oblikovanja na ALUO v snovanje razstave vpeti že od začetka?

    Ja, od začetka so bili aktivno vključeni v proces dela; to je bilo ključno za njihovo ustvarjanje, saj Kosovela berejo s perspektive svoje generacije in so to z delom tudi izrazili. Razstavo so zasnovali onkraj klasične muzejske izkušnje, pri čemer so se jim s specifičnimi znanji priključili še drugi, zunanji ustvarjalci, prav tako večinoma mlajše generacije.

    Hkrati smo člani programskega odbora razstave – Kristina Pranjić, Mateja Kralj, Miha Colner, Marijan Rupert, Boštjan Botas Kenda in jaz – poglobljeno snovali vsak svoje področje. Zlasti pri razstavnih sklopih slovensko in evropsko, pri katerih je večina razstavljenih artefaktov likovnih del, je bilo pomembno tudi njihovo pridobivanje iz različnih institucij.

    Izziv tega interdisciplinarnega projekta je bilo vsekakor izredno veliko usklajevanja, dogovarjanja z institucijami in zunanjimi sodelujočimi ter znotraj ekipe, toda razstava priča, da naš trud ni bil zaman.

    Umetnost kot soustvarjalka drugačnega življenja

    Ko Kosovel delavcem pojasnjuje Ekstazo smrti, »propad Evrope« razloži kot zlom kapitalističnega reda. Delavsko občinstvo nagovarja kot soudeleženca pri preobrazbi sveta, v kateri ima tudi umetnost dejavno vlogo. Njegovo razumevanje umetnosti kot soustvarjalke drugačnega življenja ga povezuje z revolucionarnimi težnjami evropskih avantgard, ki so se širile tudi po takratnih jugoslovanskih revijah, v prevodih in osebnih stikih.

    Tržaški intelektualec Vladimir Martelanc je Kosovelovo privrženost proletarskim in revolucionarnim idejam prepoznal zlasti v Mladini, ki je bila pod Kosovelovim uredništvom in z njegovim krogom ljubljanskih študentov glasilo mlade kulturne generacije z nepopustljivo kritiko sodobnih kulturnih in političnih razmer. Pri tem ima pesniško ustvarjanje svojo moč: odpira možnost, da si zamislimo odnose, ki jih obstoječa družba še ne dopušča.

    Kosovel v manifestu Mehanikom! ob uničenju človeka stroja zasnuje vizijo skupnosti, v kateri se ljudje različnih narodnosti in poklicev prepoznajo kot en človek. Preobrazba sveta zato vključuje spremembo tega, kako človek občuti lastno življenje in si predstavlja življenje z drugimi.

    Kristina Pranjić
    raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici

    »Pesniško ustvarjanje odpira možnost, da si zamislimo odnose, ki jih obstoječa družba še ne dopušča,« je poudarila Kristina Pranjić. FOTO: Manca Juvan/ZRC SAZU
    »Pesniško ustvarjanje odpira možnost, da si zamislimo odnose, ki jih obstoječa družba še ne dopušča,« je poudarila Kristina Pranjić. FOTO: Manca Juvan/ZRC SAZU

    Kot ste omenili, ima projekt širok programski odbor in še širši seznam sodelujočih institucij. Kaj torej prinašata interdisciplinarnost in prekrivnost sodobnih pogledov na Kosovela?

    Projekt smo zasnovali in izpeljali ambiciozno. Izredno sem vesela in ponosna na to, kar smo ustvarili. Umetniška dela ter drugo razstavno gradivo smo si izposodili iz kar osemnajstih domačih in tujih muzejev, dodatno so pri posameznih sklopih aktivno sodelovali še dve fakulteti in radio Ars ter vrsta ustvarjalcev iz različnih strok.

    Glavni partner pri projektu je Narodna in univerzitetna knjižnica s kustosom razstave Marijanom Rupertom na čelu, da bi dosegli še večjo širino obravnavane tematike, smo vzpostavili omenjeni programski odbor, katerega člani smo prinesli k projektu vsak svoje specifično in poglobljeno znanje o Kosovelu.

    Ves ta preplet strok, znanj in izkušenj daje razstavi svežino in aktualnost, ob tem pa spreminja zakoreninjeno mišljenje, da so literatura, zgodovina in umetnostna zgodovina 'odmaknjene' od sedanjosti ter našega vsakdana.

    Zdi se, da nenehno poudarjamo, kako sodoben je še vedno Kosovel, kako aktualen. V čem je po vašem mnenju njegova aktualnost?

    Po mojem mnenju lahko v njegovih delih beremo nekakšen nemir in nestabilnost, ki ju je Kosovel čutil in dojemal v tedanjem svetu, od političnega dogajanja do človeškega stanja nasploh. S podobnimi občutki negotovosti, nestabilnosti in nejasnosti se kot družba lahko poistovetimo še danes.

    Hkrati se mi zdi, da Kosovel ohranja aktualnost tudi s tem, da – četudi njegova poezija ne ponuja idiličnih 'rešitev' – v njegovem delu mestoma razberemo vnemo in držo, ki jo lahko ima mlad človek; morda samo mlad človek. In da nas morda tudi zato njegovo delo še zmeraj pritegne.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Knjiga
    100-letnica smrti

    Kosovelovo leto dosega vrhunec

    Na dan 100. obletnice smrti pesnika Krasa bo več dogodkov; raziskava dijakinje iz Želimelj medtem kaže, da je Kosovel v različnih slogih pisal istočasno.
    Nina Gostiša 26. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Od žepne ure Ivana Cankarja do zaporniške čepice Vitomila Zupana

    Predmeti slovenskih avtorjev v Nukovi rokopisni zbirki služijo kot zametki muzeja slovenske literature.
    Pia Prezelj 18. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Po njegovih poteh

    Srečko Kosovel je videl v prihodnost: Ljubljana spi. Evropa stopa v grob

    Kako je mogoče, da je Srečko Kosovel, ki je zame eden najboljših sodobnih pesnikov, toliko vedel o sodobnosti in prihodnosti?
    Irena Štaudohar 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD bo novi izraelski častni konzul, iz stranke poziv k njegovi izključitvi

    Njegovo imenovanje se je zgodilo sočasno z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Primerjava stanovanjskih posojil

    Posodijo 100.000 evrov, vrnete jih 150.000: na katero banko po kredit

    S primerjavo ponudb bank tudi do več kot deset tisoč evrov prihranka.
    Aleksandar Lukić 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Dallas

    Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

    Več kot leto in pol po šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles odločitev nekdanjega vodstva Mavericks še vedno buri duhove.
    10. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    NIJZ

    Veliko število obolelih otrok, vse kaže na norovirus

    Na OŠ Koseze in OŠ Božidarja Jakca je od pouka izostalo veliko učencev. NIJZ iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.
    10. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Slovenska podjetja ne smejo več čakati

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podpredsednik EIB

    EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

    Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
    Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kozmos KosovelSrečko KosovelrazstavaCankarjev domumetnostKatarina HergouthNarodna in univerzitetna knjižnicaAkademija za likovno umetnost in oblikovanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Promet

    V Franciji iztiril potniški vlak, poškodovanih najmanj 44 ljudi

    Na vlaku, ki je peljal med normandijskima mestoma Rouen in Caen, je bilo 186 potnikov. Železniške oblasti in policija preiskujejo vzroke nesreče.
    12. 9. 2026 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Prepogljivci

    Preizkusili smo Samsungov zložljivi telefon fold 8 in občutki so odlični

    Galaxy Z fold 8 prinaša kompaktnejše mere, dobre kamere, vrhunski procesor in vzdržljivo baterijo. Kljub visoki ceni še vedno stane manj kot Applov iphone duo.
    Staš Ivanc 12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    »Tu nisi samo številka«

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo