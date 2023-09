Klasika in moderna

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji imamo muzeje in galerije najrazličnejših profilov in programskih usmeritev, v nasprotju s sosedama Avstrijo in Italijo pa le eno župnijsko galerijo. To je pred nekaj leti uredil župnik Sebastijan Valentan v Malečniku. Sedaj so tam odprli razstavo našega akademika Andreja Jemca, ki je zastavljena precej neortodoksno, saj so Jemčeva dela v jukstapoziciji predstavljena z deli starejših mojstrov.