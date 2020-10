Konec desetletne odisejade

Številni projekti izgradnje kulturne infrastrukture pri nas imajo dolgo brado. Med takšne nesrečne zgodbe nedvomno spada Umetnostna galerija Maribor (UGM). Po desetletju iskanja lokacij, neuspešnih mednarodnih arhitekturnih natečajih in skoraj treh milijonih evrov porabljenega denarja so še vedno na starem naslovu. Zdaj se je vendarle pokazala rešitev, in sicer z uredit­vijo tako imenovanega Centra Rotovž.Uradno projekt še ni bil predstav­ljen. V tem novem kulturnem centru bodo seveda najprej uredili prostorske probleme Mariborske knjižnice, ki prav tako več kot desetletje čaka na realizacijo že zdavnaj potrjenega načrta. ...