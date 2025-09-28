Koža kot platno, model kot kurator

Slovenski prostor unikatnih ustvarjalnih dogodkov je bogatejši za še eno zanimivo manifestacijo: Tetovažičke. Šest tetovatork, Kaja Judež, Nika Mirt, Urša Korošec, Nuša Slabe, Anja Odeb in Nika Jakop, se je združilo v skupnost s posrečenim imenom, z namenom snovanja štaba za vse, ki imajo »iste vrline, želje in cilje, ne glede na to, ali gre za tetovatorja ali tetoviranca«.

Tetovažička je po besedah ustanoviteljic posameznik, ki se »udejstvuje, raste in ustvarja zdravo skupnost skozi umetnost tetoviranja; nekdo, ki ponosno in z veseljem nosi svoje tatuje«. Sredi tega meseca je zaživel njihov že drugi večji dogodek, tokrat v Mariboru, v studiu Rozamunda. Gre za dvodnevni dogodek na stičišču druženja in minikongresa, na katerem tetovatorke ponujajo nasvete in pomoč tako umetnikom, ki bi se želeli podati na pot tetoviranja, kot tudi tistim, ki si želijo tatujev. »Hitro smo ugotovile, da smo podobno misleče ženske, ki se trudijo uspeti v tetoviranju, in smo bile na isti valovni dolžini o tem, da se medsebojno podpiramo, si pomagamo, da bomo skupaj rasle, si delimo znanje, izkušnje,« opažajo Tetovažičke.

Prepoznaven pečat daje Tetovažičkam kombinacija igrivosti in profesionalizma, v katerem se snuje prostor za raziskovanje pomenov, ki jih lahko nosi umetnost na koži.

Ob tem je njihovo delo mogoče izkusiti v praksi, saj si lahko posameznik na dogodku da narediti tatu po dizajnu katerekoli od prisotnih tetovatork. Tema tokratnega je bila pravljična in je spodbujala vrnitev k otroškemu čudenju, zato so bili tudi tatu dizajni, ki so bili na voljo, usmerjeni v svet vil, škratov in čarobnih rastlin. Obiskovalci so lahko izbirali med raznolikimi motivi, ki so prepletali nežne linije, domiselne barvne poudarke in igrivo simboliko, značilno za pravljični svet. Prav ta kombinacija igrivosti in profesionalizma daje Tetovažičkam prepoznaven pečat, v katerem se snuje prostor za raziskovanje pomenov, ki jih lahko nosi umetnost na koži.

Njihova prizadevanja kažejo, da tetoviranje ni zgolj estetska odločitev posameznika, ampak lahko postane tudi praksa opolnomočenja. Foto arhiv Tetovažičk

Preplet samoizražanja in tradicije

Dogodek, na katerem lahko spremljamo takšne in drugačne umetnine, pri čemer seveda izstopajo ilustracije, najsibodo za tatu, nalepke ali kot uokvirjene umetnine, odpira vprašanje, ali tetoviranje lahko razumemo kot del vizualnih umetnosti. Tako kot slikarstvo ali kiparstvo tudi tetoviranje zahteva ustvarjalnost, tehnično mojstrstvo in razumevanje oblikovanja, barv in oblik. Koža na neki način postane živo platno, ki izzove umetnika, da ji prilagodi svojo vizijo. Po eni strani je tetovator lahko razumljen kot umetnik, tetoviranec pa po drugi kot kurator svoje vizualne pripovedi na lastnem telesu.

Sploh kadar ne gre za avtorske ilustracije, ki se vtetovirajo, tetoviranje razumemo bolj obrtniško kot umetniško, saj tetovator pogosto deluje skladno z zahtevami strank, kar omejuje umetniško svobodo in onemogoča raziskovanje. Tudi namen tatuja v sodobnem svetu je pogosteje kot težnja k prispevanju v umetniško tradicijo vezan na osebno simboliko, modne trende ali identiteto. Kljub temu vse več razstav tetovaž v muzejih in vse večje priznavanje tetovatorjev kot kulturnih ikon kaže, da je tetoviranje vse bolj obravnavano kot oblika umetnosti, ki združuje izražanje sebe in človeško tradicijo.

Trenutno lahko spremljamo razstavo Tatu – zgodbe v črnilu iz Mediterana v švedskem muzeju Medelhavsmuseet in razstavo Tatu nizozemskega Foruma Groningen. Na obeh je izpostavljen prav umetniški pogled na tetoviranje, pri čemer si umetnik za nosilca umetnine izbere človeško kožo ali silikonsko lutko. Pri tej se odpre zanimiv pomislek, ali gre pri tetoviranju na neživo snov še vedno za isto obliko umetnosti ali ga lahko že razumemo kot kiparstvo (poslikan kip).

Odpiranje prostora dialoga

Četudi se Tetovažičke kažejo kot dobrodošel dodatek našemu prostoru, je dejstvo, da gre za skupnost, ki se odpira javnosti in s tem poskuša odpraviti tabuje in ozaveščati o pomembnosti higiene in pravilnega načina ustvarjanja tatujev. Navsezadnje gre za enega od umetniških izrazov, pri katerih si popolnega kaosa in svobode ustvarjalec ne more privoščiti, ampak mora spoštovati omejitve varnega posega v telo.

V kulturi, ki tetoviranje pogosto dojema z mešanico predsodkov in fascinacije, skupnost odpira prostor za dialog, v katerem se povezujejo tako izkušeni ustvarjalci kot radovedni začetniki. Njihova prizadevanja kažejo, da tetoviranje ni zgolj estetska odločitev posameznika, temveč lahko postane tudi praksa samospoznavanja, izražanja identitete, morda celo opolnomočenja. Prav ta kombinacija osebnega izraza in skupnostne dimenzije odpira vrata širšemu priznavanju tetoviranja kot umetniške discipline. Čeprav ostaja odprto, kje potegniti mejo med umetnostjo in obrtjo, dogodki Tetovažičk kažejo, da je v resnici prav v prepletanju obeh sfer največja moč njihovega ustvarjanja.