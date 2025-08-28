Kranj Foto Fest: Sodobna fotografija od Belorusije do Mehike

V nadaljevanju preberite:

Kot je povedala soustanoviteljica in direktorica festivala Fernanda Prado Verčič, je na javni razpis prispelo rekordnih 1181 prijav, ki so obsegale 1523 fotografskih projektov iz 80 držav ter v veliki meri odsevale »nianse iste negotovosti« ter »nemiren čas, v katerem živimo«. Dodala je, da je »realnost, ki jo snujemo za prihodnje generacije, polna kompleksnosti. Letošnji festival je dokaz moči fotografije, da osvetli težke resnice, izzove prevladujoče pripovedi in spodbuja pomenljiv dialog – ustvarja prostor za zgodbe, ki jih je treba videti in slišati«.