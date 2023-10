Krmilo Beneškega bienala prevzema zaupnik premierke

Fundacijo Beneškega bienala, krovno institucijo, ki v Benetkah bedi nad nekaterimi najpomembnejšimi kulturnimi dogodki, predvsem nad vsakoletnim filmskim festivalom in bienaloma sodobne umetnosti ter arhitekture, bo le še do prihodnjega marca vodil Roberto Cicutto, ki je štiriletni mandat prejel v času vlade Giueppeja Conteja.

Zdaj je v javnost prišlo ime njegovega naslednika, kar je zaradi njegove politične orientacije že sprožilo komentarje, da bo aktualna vlada opozicijski levici odvzela enega tradicionalnih »fevdov«, za kar velja vodenje te svetovno slavne fundacije.

Beneško krmilo bo prevzel Pietrangelo Buttafuoco, ki ima natanko toliko let, kot bo prihodnje leto zaporedna številka umetnostnega bienala: okroglih 60. Velja za zaupnika premierke Giorgie Meloni, sicer pa je publicist, televizijski voditelj in novinar po rodu s Sicilije, ki je doštudiral filozofijo in sprva delal kot knjigarnar. Že zgodaj je prevzel vodenje mladinske fronte v okviru neofašističnega Italijanskega socialnega gibanja (MSI), zatem pa postal tudi član komiteja in skupščine te stranke.

Vzporedno je začel medijsko kariero pri dnevniku te stranke Secolo d'Italia in drugod, od Giornala do Panorame in televizij Canale 5 ter Rai. V preteklosti je tudi vodil Stalni gledališči v Catanii in Abrucih ter postal član administrativnega sveta filmskega Istituta Luce. V rimski Cinecittà je, denimo, realiziral film I piccoli del Profeta (Otroci Preroka) na temo islama na Siciliji, objavil pa tudi več romanov, začenši z Zmajevimi jajci (Le uova del drago) leta 2005.

Prestopil v muslimansko vero

Ob teh podatkih v njegovi biografiji nedvomno izstopa podatek, ki ga protagonistu italijanske skrajne desnice zlepa ne bi pripisali: leta 2015 je prestopil v muslimansko vero in postal Giafar al-Siqilli. »Če bi Evropa, Sredozemlje in Italija do dna spoznali svojo zgodovino, bi islam gotovo ljubili,« je po poročanju časnika Il Sole 24 ore leta 2017 povedal na knjižnem sejmu v Teheranu, kjer je bil gost. »In če bi islamska civilizacija temeljito poznala samo sebe, bi se zavedala ljubezni, ki izvira iz daljav,« je dodal. Prestop med muslimane ga je tedaj stal uspeha na volitvah za vodenje Sicilije.

Če njegova konverzija Matteu Salviniju ni predstavljala težav – »Če bi bili vsi muslimani takšni, ne bi bilo težav na svetu,« je navrgel –, ga je pri kandidaturi zaustavila prav Melonijeva, ki je tedaj navedla, da je treba Evropo ubraniti pred tistimi, ki bi pometli stran njen grški, rimski in krščanski izvor.

Za Benetke je zdaj blagoslov dobil, kar La Repubblica ocenjuje za izrazit preobrat Melonijeve in Bratov Italije. Irene Manzi, poslanka levosredinske Demokratske stranke, pa je njegov napovedani prevzem beneške fundacije komentirala kot nov korak k udejanjenju pogleda desnice na državo kot na njeno last. »Naskok desnice nad kulturne institucije v državi je resnično skrb vzbujajoč,« je ocenila.