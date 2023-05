Krpanje osiromašenih zbirk

V nadaljevanju preberite:

V okviru čistke v času nacionalsocializma je bilo na podlagi teze o izrojeni ali degenerirani umet­nosti (Entartete Kunst) iz stotih nemških muzejev in galerij odstranjenih okoli dvajset tisoč umetniških del. Izguba za nemške kulturne institucije je bila velika, zato ne preseneča, da poskušajo vsaj nekaj del pridobiti nazaj. Priložnosti za nakup je malo, le tu in tam se na trgu pojavi kakšno delo, ki je bilo uvrščeno v natančen popis degenerirane umetnosti leta 1938, pogosto veliki svetovni muzeji in galerije ter zasebni kupci ponudijo tako visoko odkupno ceno, da jim nemške institucije težko konkurirajo.