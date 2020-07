Laibach - S plakati nad totalitarizem svobode

Člani skupine Laibach so od ustanovitve leta 1980 ustvarili številna likovna in vizualna dela – plakate, slike, lesoreze, instalacije, videe, performanse in umetniške revialne projekte. Zanje se je prijel izraz Laibach Kunst. Do 1. novembra bodo na ogled v Galeriji S na Ljubljanskem gradu.Laibach Kunst zaznamuje samosvoj ustvarjalni retroavantgardni princip, ki je nastal s kompleksnim prepletom nove podobe neoekspresionizma, postkonceptualnih praks, punkovskega načina dela »naredi sam« in heartfieldovskega kolažiranja. Iz te nevarne mešanice je zrasel specifičen laibachovski vizualni izraz, ki sloni na eksplozivni apropriaciji ...