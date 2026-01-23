Slovenski umetnik bo dobil ulico v mestu, kjer je bil v konfinaciji

Slikarska pot Lojzeta Spacala se je začela med konfinacijo v mestecu Accettura na skrajnem jugu Italije. FOTO: Blaž Samec/Delo

Mestece Accettura v Bazilikati na skrajnem jugu italijanskega škornja bo imelo od jutri ulico, poimenovano po slovenskem slikarju in grafiku(1907–2000), piše tržaški Primorski dnevnik.

Odločitev občine Accettura, da na tako odmeven način počasti slikarja Trsta in Krasa, ki je priznanje dosegel tudi v širši Italiji in mednarodnem svetu, ni naključna. Tam je bil prisoten v 30. letih prejšnjega stoletja, ko ga je fašistični režim konfiniral na jug države.

Kot zaveden Slovenec se je namreč pridružil odporu zoper fašizem in proti potujčevanju, bil kot sodelavec Bidovčeve skupine 1929 zaprt in konfiniran na jug države.

Značilna umetnost Lojzeta Spacala povezuje slovenski in italijanski prostor. FOTO: Bors Šuligoj/Delo

V Italiji nova knjiga o Spacalu

V letih 1931 in 1932 se je preživljal kot fotograf in dokumentiral poroke, birme, pa tudi pogrebe domačinov. Živel je v Ulici Ospizio, kjer je imel tudi delavnico in kjer je razvijal svoje fotografije. Ravno tej bodo sedaj nadeli ime Via Luigi Spacal, kot je Spacalovo ime v Italiji. Primorski dnevnik dodaja še, da namerava tamkajšnja občina odkupiti tudi nekdanjo mizarsko delavnico, v kateri je Spacal delal, in v njej urediti muzej, rada pa bi navezala stike tudi z občinama, v katerih je Spacal preživel večino svojega življenja: s Trstom in Komnom. Primorski dnevnik ob tem ne pozabi navesti, da v središču Spacalovega rojstnega Trsta zaman iščeš poimenovanja po slovenskih umetnikih in drugih osebnostih.

De zaslug za jutrišnji dogodek ima tudi florentinski novinar Nicola Coccia, avtor lani izdane knjige Vita del confinato Luigi Spacal che davanti alla morte diventò pittore (Življenje konfiniranega Lojzeta Spacala, ki je ob soočenju s smrtjo postal slikar), ki je posebno pozornost namenil ravno umetnikovemu bivanju v Accetturi, ki je zapustilo v njegovem življenju neizbrisno sled. Ravno tam se je namreč, skoraj naključno, začela njegova slikarska pot.

Župan Accetture Alfonso Vespe je povedal, da se bodo Spacalu poklonili v znak hvaležnosti za to, kar predstavlja za to mestece.