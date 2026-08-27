Luka Bogovčič: En kilometer manj asfalta na leto bi lahko rešil veliko stvari

Pogovor z restavratorjem Luko Bogovčičem je zanimiv. Izveš, katerim umetninam in kulturnozgodovinsko pomembnim predmetom so v restavratorskem ateljeju Triptih, ki ga vodi v Škofji Loki, nazadnje podaljšali življenjsko dobo, zakaj je kdaj zaradi občutka varnosti spal ob Mariji Pomagaj in še, da je Jože Tisnikar v svoje barve verjetno kdaj zamešal antibiotike, urin ali lastno kri. Izveš tudi, kaj je zaradi nezainteresiranosti šlo v nepovraten nič. Luka Bogovčič. FOTO: Matjaž ŠkerjanecLuka Bogovčič ima na področju restavratorstva tridesetletno kilometrino. Izšel je iz prakse očeta Ivana Bogovčiča, enega od vodilnih slovenskih protagonistov te stroke, pozneje je z njim in bratom ustanovil Triptih, v katerem so novo staro podobo dobile tudi umetnine iz železnega repertoarja slovenske ...