Manekenka, muza, ljubimka, fotografinja

Bila je manekenka, njene fotografije so se znašle na naslovnicah Voguea, Vanity Faira in Harper's Bazaarja, pozneje modna in reklamna fotografinja in portretistka, ki so ji pozirali Coco Chanel, Pablo Picasso, Joan Miró, Max Ernst, Jean Cocteau, muza nadrealistov, po spletu naključij pa tudi fotoreporterka, ki je z Rolleiflexom v roki prišla v porušeno Evropo, se fotografirala v Hitlerjevi kadi in s šokantnimi fotografijami dokumentirala osvoboditev koncentracijskih taborišč. Lee Miller je dala glas preslišanim.