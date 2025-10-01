Babica performansa ob osemdesetletnici v prestižnih Galerijah Akademije

V nadaljevanju preberite:

Biti prva še živeča ženska, ki ji bo med Beneškim bienalom pripadla razstava v Galerijah Akademije, je zagotovljeno odmeven način, na katerega lahko zaznamuješ 80. rojstni dan. Tak poklon Benečanov bo dobila Marina Abramović, katere umetnost se bo v dvoranah galerij prepletala s tamkajšnjimi vrhunci beneške umetniške šole, s Tizianom na čelu.

Razstavo Marina Abramović: Transforming Energy (Preoblikovanje energije) bodo odprli 6. maja prihodnje leto, le tri dni po izteku razstave Ulay/Marina Abramović Art Vital v ljubljanski Cukrarni, katere odprtje bo 30. novembra.