Marina Abramović z največjim projektom kariere – penisi iz balkanskih ritualov

Marina Abramović, ena največjih ikon performansa, bo 9. oktobra v Manchestru premierno predstavila svoj novi štiriurni spektakel Balkan Erotic Epic. Projekt, ki ga je naročil umetniški center Factory International, združuje več kot 70 igralcev, plesalcev in domačih nastopajočih v 13 prizorih, temelječih na starodavnih balkanskih obredih, povezanih z življenjskimi prehodi – od rojstva do smrti.

Preberite tudi, kaj točno pa bo umetnica razstavila ob 61. Beneškem bienalu v najeminentnejšem umetnostnem muzeju Benetk.

Kraljica performansa je raziskala ljudske običaje iz držav nekdanje Jugoslavije, Albanije, Romunije, Bolgarije, Grčije in Turčije ter ugotovila, da so bili spolni organi v preteklosti sestavni del ritualov – od obdelovanja zemlje do poročnih običajev. Uprizoritev zato vsebuje veliko eksplicitnih prizorov, od orgij in plesov okostnjakov do obredov plodnosti, pa tudi elemente humorja. »Gre za zgodovino človeštva, ne pornografijo,« poudarja umetnica.

Zakaj ikona performansa meni, da so današnji umetniki razvajeni?

Za Abramovićevo, ki prihaja iz Srbije, je to »najbolj kompleksen in oseben projekt v življenju«, piše Guardian. Začne se s pogrebom Josipa Broza Tita in konča s poročnim slavjem, vmes pa se prepletajo motivi žalovanja, erotike in kolektivnega obredja. V nekaterih prizorih nastopa tudi lik njene matere, stroge partizanke in oficirke, ki jo Abramovićeva skozi umetnost simbolno »osvobaja«.

Umetnica, ki je v preteklosti med drugim 700 ur sedela v MoMA in tvegala življenje z lokom usmerjenim v srce, pravi, da jo tokrat prvič resnično preganja dvom: »Nikoli nisem naredila nič tako obsežnega, tako drzne­ga.«

Balkan Erotic Epic bo v Aviva Studios na sporedu do 19. oktobra, nato pa bo krenil na mednarodno turnejo, tudi v New York, kjer bo Abramović obkrožila svojo 80-letnico.

Konec novembra Marina Abramović razstavlja tudi v ljubljanski Cukrarni. Kaj bo na ogled tam, preberite TUKAJ.