Marisol Mendez: Patriarhat škodi vsem – podreja si ženske in moške

Pred nami stoji moški. Njegovi lasje so beli, beli so njegovi brki in bela je oblekica lutke, ki jo nežno stiska k sebi. Njegov pogled je strog, njegove kretnje mehke. Gre za eno od fotografij iz serije Padre, v kateri bolivijska fotografinja Marisol Mendez (1991) preiskuje raznolike plati moškosti, zvezanost moškosti in nasilja, razmerje med skrbjo in nadzorom, pa tudi to, kako se moškost uprizarja in deduje. Serija Padre je Marisol Mendez prinesla zmago na javnem razpisu mednarodnega fotografskega festivala Kranj Foto Fest. Izbrana je bila med 1608 projekti in 1239 fotografi z vsega sveta. FOTO: Harriet Browse Projekt Padre (Oče), ki sledi umetničinemu projektu Madre (Mama), je Marisol Mendez prinesel zmago na javnem razpisu pravkar končanega Kranj Foto Festa. Kot je zapisala žirija ...