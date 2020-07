FOTO:Marksist, ki je padel na zemljo

Angleški likovni teoretik, intelektualec, pisatelj, kritik, slikar, režiser in fotograf John Berger me je vedno spominjal na Walterja Benjamina. Pameten, poetičen, izjemen opazovalec. Njegova razmišljanja o umetnosti so nas naučila ne le gledati, ampak videti. Ne le živeti ampak razmišljati.Rad je povedal, da je marksist. Zato ker je bil vedno kritičen do krivic in zatiranja. Bil je angažiran intelektualec v pravem pomenu te besede. Umrl je leta 2017 v Parizu. Star je bil 90 let in je do konca pisal. Nazadnje knjigo Pokrajine, v kateri opisuje filozofe in modrece, ki so oblikovali njegovo mišljenje, med njimi sp tudi Bertold ...