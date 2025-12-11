Prostorsko in programsko osredotočeni na umetnost

V Galeriji Bažato, ki je pred dobrimi štirimi leti zaživela v reprezentančnih prostorih arhitekta Savina Severja v kompleksu beži­grajske Astre, bodo jutri kot zadnjo z letnico 2025 odprli razstavo Koordinate trenutka. Pisan kolaž podob, ki so pristale na vabilu na razstavo, napoveduje­ presek različnih praks umetnikov, s katerimi sodelujejo. ­Direktor Matjaž Bažato se je ozrl tudi na dosedanjo pot te mlade ­ljubljanske galerije.

Rdeča nit zadnjega izbora v galeriji pred zamenjavo koledarja bo raziskovanje tega, kako umetnost v različnih medijih – slikarstvu, kiparstvu in drugih – ujame, interpretira in preoblikuje trenutek. Celoto so si zamislili kot simbolni zemljevid, na katerem vsak avtor svoje izhodišče zarisuje drugače: kot gesto, kot materialno sled, kot barvni premik ali kot prostorsko intervencijo.