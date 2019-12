FOTO:Med arhetipskimi simboli in alegoričnostjo

V minulih letih je medijski vihar z razklanimi, obtožujočimi ali zagovorniškimi odzivi zajel njegov roman, nagrajen z zlato hruško za mladinsko literaturo in umeščen v Bralno značko, zdaj se je vrnil kot kipar.Jiři Bezlaj se v ­Mestni galeriji Ljubljana predstav­lja s preglednim izborom dosedanjih dosežkov. Tudi tako, da se je kot sedemdesetlet­nik, kar je postal maja, retrospektivno vrnil k dopolnjevanju ciklov izpred mnogih let.Če je Bezlaju leta 2016 in v letih za tem nenadejan medijski križ nadelo 111 strani romana Evangelij za pitbule – prvenec je objavil v zrelih letih in postal tarča jedkih obtožb iz dela literarne ...