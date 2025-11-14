Med intimizmom, provokacijo in družbenim angažmajem

V nadaljevanju preberite:

Moto Beneškega bienala 2026, ki ga je še pred nenadno smrtjo­ maja letos izbrala kuratorka Koyo Kouoh, prva Afričanka na tej funkciji, je In minor keys, torej V molu. Tematska izhodišča naj bi bila intimizem, ranljivost, subtilnost in izpostavljanje marginaliziranih glasov. Sodeč po predstavitvah nacionalnih selekcij bodo poudarki izredno heterogeni in spet povezani tudi z družbenimi vprašanji migracij, oboroženimi konflikti, okoljsko krizo, političnimi napetostmi ter kompleksno problematiko osebne in kolektivne identitete.