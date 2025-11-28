  • Delo mediji d.o.o.
    Vizualna umetnost

    »Mona Lisa« med jajci: Fabergéjeva mojstrovina na poti do rekorda

    Fabergéjevo jajce s 4500 diamanti prihaja na dražbo. Kljub sankcijam in geopolitičnim napetostim si pri Christie's obetajo rekordnih 26 milijonov dolarjev.
    Na dražbeni oder prihaja Zimsko jajce, dragocenost iz leta 1913. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Galerija
    Na dražbeni oder prihaja Zimsko jajce, dragocenost iz leta 1913. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Ž. U.
    28. 11. 2025 | 10:41
    28. 11. 2025 | 10:59
    6:31
    A+A-

    V londonski avkcijski hiši Christie's vlada vznemirjenje, kakršnega svet zbirateljstva in visoke umetnosti ne doživi pogosto. Na dražbeni oder namreč prihaja Zimsko jajce, dragocenost iz leta 1913, ki jo strokovnjaki in poznavalci opisujejo s samimi presežniki.

    Vodja oddelka za rusko umetnost in Fabergéjeve izdelke pri Christie's, Margo Oganesian, je predmet brez zadržkov označila za »Mono Lizo dekorativne umetnosti«, kot poročajo ABC News, AP News in Forbes.

    Ta smela primerjava ni naključna, saj medijska hiša CNN poudarja, da gre za enega najbolj prefinjenih, tehnično zahtevnih in umetniško dovršenih predmetov, kar so jih kdaj ustvarili v sloviti delavnici Petra Carla Fabergéja v Sankt Peterburgu.

    Car Nikolaj II. je jajce naročil kot darilo za svojo mater Marijo Fjodorovno. FOTO: Marie-Louise Gumuchian/Reuters
    Car Nikolaj II. je jajce naročil kot darilo za svojo mater Marijo Fjodorovno. FOTO: Marie-Louise Gumuchian/Reuters

    Kristal, platina in iluzija ledu

    Jajce, ki v višino meri dobrih deset centimetrov, predstavlja pravo čudo tehnike in estetike, piše AP News. Mojstri so ga izdelali iz gorskega kristala (kvarca), ki so ga zbrusili tako tanko, da spominja na taleči se led, kar po navedbah ustvarja vtis izjemne krhkosti in prosojnosti.

    Zunanjost krasi filigranska platinasta mrežica z motivom snežink, v katere so vdelali kar 4500 diamantov, ki se pod svetlobo lesketajo kot jutranja zmrzal, opisujejo pri Forbesu. Reuters še dodaja, da so podstavek jajca oblikovali kot kos talečega se ledu, po katerem v obliki platinastih potočkov polzi voda.

    Kot veleva tradicija carskih jajc, tudi Zimsko jajce v svoji notranjosti skriva presenečenje, ki ga je Oganesianova za AP News slikovito primerjala z »luksuzno različico čokoladnega jajčka Kinder«.

    Jajce je izdelano iz gorskega kristala, ki je brušen izjemno tanko. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Jajce je izdelano iz gorskega kristala, ki je brušen izjemno tanko. FOTO: Henry Nicholls/AFP

    Ko se prosojna kristalna lupina odpre, razkrije miniaturno, a dih jemajočo košarico s pomladnim cvetjem – gozdnimi vetrnicami. Cvetove so umetniki izrezljal iz belega kvarca, stebla in liste iz zlata in nefrita, prašnike pa so okrasili z bleščečimi zelenimi granati.

    Celoten aranžma simbolizira prebujanje narave in prihod pomladi po dolgi, neizprosni ruski zimi, še pojasnjuje CNN.

    Ženska roka v moškem svetu

    Za tem hladnim, a hkrati čustvenim dizajnom stoji Alma Pihl, ena redkih ženskih oblikovalk v takratnem izrazito patriarhalnem zlatarskem svetu carske Rusije, navaja Forbes. Pihlova, ki je bila vnukinja Fabergéjevega glavnega mojstra Alberta Holmströma, je svojo kariero začela kot risarka v arhivu, a je kmalu pokazala izjemen talent, še piše Forbes.

    image_alt
    Zakaj se s kulturo ukvarjajo Ljubljančani, ki so podedovali stanovanje

    Po legendi je navdih za Zimsko jajce dobila nekega dne, ko je skozi okno svoje delavnice opazovala ledene kristale, ki so se nabirali na steklu. Njena vizija se je zavestno odmaknila od takrat priljubljenega, bogatega rokokoja ali neoklasicizma ter ponudila nekaj brezčasnega, skoraj modernega in minimalističnega, ocenjujejo pri CNN.

    Gre za enega najbolj prefinjenih predmetov iz delavnice Petra Carla Fabergéja. FOTO: Wikipedia
    Gre za enega najbolj prefinjenih predmetov iz delavnice Petra Carla Fabergéja. FOTO: Wikipedia

    Car Nikolaj II. je jajce naročil kot velikonočno darilo za svojo mater, cesarico vdovo Marijo Fjodorovno. Zanj je takrat odštel vrtoglavih 24.600 rubljev, kar je bila tretja najvišja cena v zgodovini vseh Fabergéjevih carskih naročil, ugotavlja CNN.

    To dejstvo potrjujejo ohranjeni računi, ki pričajo o izjemni vrednosti tega unikatnega kosa že v času njegovega nastanka.

    Redkost, ki kljubuje zgodovini

    Od petdesetih cesarskih jajc, ki so nastala med letoma 1885 in 1916, se jih je do danes ohranilo 43, večina pa je varno spravljenih v muzejskih zbirkah od Moskve do Virginije, pišejo pri ameriških medijih.

    Zimsko jajce je eno izmed zgolj sedmih, ki so še vedno v zasebni lasti, in eno od treh, ki niso del »nedotakljivih« zasebnih zbirk, kar po pisanju Reutersa pojasnjuje izjemno zanimanje na trgu.

    Margo Oganesian je predmet označila za »Mono Lizo dekorativne umetnosti«. FOTO: Marie-Louise Gumuchian/Reuters
    Margo Oganesian je predmet označila za »Mono Lizo dekorativne umetnosti«. FOTO: Marie-Louise Gumuchian/Reuters

    Ocenjena vrednost predmeta presega 26 milijonov dolarjev (slabih 22,5 milijona evrov), s čimer bi lahko postavil nov svetovni rekord. Zanimivo je, da je prav to jajce rekord podrlo že dvakrat: leta 1994 v Ženevi, ko so ga prodali za 5,6 milijona dolarjev, in leta 2002 v New Yorku, ko je doseglo ceno 9,6 milijona dolarjev.

    Pot tega umetniškega dela je bila burna. Po boljševiški revoluciji leta 1917 je nova sovjetska oblast v iskanju sredstev začela razprodajati carske zaklade. CNN in AP News pišeta, da so Zimsko jajce v dvajsetih letih prejšnjega stoletja prodali londonskemu trgovcu za pičlih 450 funtov.

    Nato je zamenjalo več lastnikov in veljalo za izgubljeno skoraj dve desetletji, preden se je leta 1994 znova pojavilo na trgu, dodaja AP News.

    Tvegana prodaja v senci geopolitike

    Strokovnjak za Fabergéja in direktor draguljarske hiše Wartski Kieran McCarthy za CNN opozarja, da prodaja v trenutnih geopolitičnih razmerah predstavlja tvegano potezo.

    Ko se kristalna lupina odpre, razkrije miniaturno košarico s pomladnim cvetjem. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Ko se kristalna lupina odpre, razkrije miniaturno košarico s pomladnim cvetjem. FOTO: Henry Nicholls/AFP

    Dva tradicionalno največja trga za ruske umetnine sta namreč močno omejena. Združene države Amerike uvoz takšnih predmetov obremenjujejo z visokimi, 35-odstotnimi carinami, Rusija pa je zaradi vojne v Ukrajini podvržena strogim mednarodnim sankcijam, pojasnjuje CNN.

    McCarthy meni, da bi bil v drugačnih okoliščinah naravni kupec kakšen ruski muzej ali oligarh, kar pa je zdaj tehnično in pravno skoraj nemogoče, še navaja CNN.

    image_alt
    Zgodba Korošice, ki je v bolnišnični sobi našla svobodo v glasbi

    Kljub temu pri Christie's verjamejo, da bo unikatnost predmeta pritegnila kupce, ki cenijo vrhunsko umetnost ne glede na politično ozadje. Kot so sporočili iz avkcijske hiše za CNN, izvajajo strog nadzor in preverjanje strank, da bi preprečili kršenje sankcij in pranje denarja.

