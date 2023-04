Na meji med realnim in abstraktnim

V nadaljevanju preberite:

David Kucler (1994) se v MGLC predstavlja s serijo najnovejših del, ki so narejena posebej za razstavo in prvič predstavljena javnosti. Naslov razstave izhaja iz nekdanje rubrike v reviji Naš dom, v kateri so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja poročali o (preizkusih) kakovosti bele tehnike in kuhinjskih pripomočkov.