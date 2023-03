Na ogled le fragmenti velikih zbirk

V nadaljevanju preberite:

Kljub modi gradnje megamuzejev, predvsem v azijskih in zalivskih državah, večina fonda ostaja skrita v depojih, številna umetniška dela niso bila razstavljena že desetletja. V povprečju imajo izbrani muzeji in galerije na ogled le 5 odstotkov del, nekateri še manj, v Guggenheimovem muzeju v New Yorku celo zgolj 2 odstotka. Razmerje se z novimi odkupi in donacijami še niža. Nekateri muzeji so uredili dostop do depojev, v Brooklynskem muzeju v New Yorku je mogoče del shranjene zbirke opazovati skozi steklene stene. Edini revolucionaren pristop k tej problematiki je Muzej Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu, kjer so depoji sestavni oziroma integralni del razstavnih prostorov.Pri nas so razmere zelo različne, ponekod so depoji solidno urejeni, praviloma pa se muzeji in galerije spoprijemajo z velikimi težavami.