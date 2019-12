Na Sulaveziju odkrili jamsko upodobitev lova, verjetno najstarejšo figuralno na svetu

FOTO: Ratno Sardi/Griffith University/AFP

Že drugo pomembno odkritje v zadnjem času

Poslikava, odkrita v eni izmed številnih jam na indonezijskem otoku Sulavezi, ki prikazuje lovski prizor, bi lahko za zdaj obveljala za najstarejši doslej odkrit primer figuralnega likovnega izražanja človeka na svetu.Okoli 4,5 metra široka poslikava, katere motiv je lov napol človeških figur na divje živali, je v jami, ki danes nosi oznako Bulu Sipong 4, nastala pred okoli 44.000 leti. Odkrili so jo pred dvema letoma, znanstveni prispevek o njej pa so objavili v reviji Nature.Poslikavo so raziskali strokovnjaki z avstralske univerze Griffith. Z radiokarbonsko analizo naslag, ki so se skozi tisočletja nabirale na poslikavi, so ugotovili, da je nastala pred najmanj 43.900 leti. V zelo oddaljeni stari kameni dobi.Figure pri lovu uporabljajo sulice in vrvi, lov je dinamično upodobljen. »Ta lovski prizor je po našem dosedanjem vedenju najstarejša človeška upodobitev, ki prikazuje zgodbo, in najstarejša figuralna upodobitev,« so povedali raziskovalci, objava odkritja pa sledi lanski objavi odkritja upodobitve živali v jami na Borneu, ki je danes razdeljen med Indonezijo, Malezijo in Brunej. Tudi to poslikavo so odkrili na indonezijskem delu otoka , njen nastanek pa jim je uspelo postaviti v čas pred vsaj 40.000 leti. Na območju Indonezije je še veliko neraziskanih jam. Če je tradicionalno veljalo, da je prazgodovinska jamska umetnost predvsem v domeni Evrope in znamenitih jam, kakršne so Lascaux ali Chauvetova jama v Franciji ter Altamira v Španiji, so indonezijska odkritja to prepričanje spremenila.Zgolj na Sulaveziju je 242 jam oziroma prazgodovinskih zatočišč za ljudi s poslikavami, vsako leto pa odkrivajo še nove. Pomen tokratnega odkritja, ki je pripeljalo do prve upodobljene zgodbe, odraža tudi ta stavek raziskovalcev: »Odkritje je pomembno, glede na to, da bi lahko bila sposobnost ustvarjanja fiktivnih zgodb zadnja in najbolj ključna stopnja v razvojni zgodovini človeškega jezika ter vzorcev zaznave.«