V Moderni galeriji bosta nocoj dunajski sklad Erste in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo podelila nagrado in štipendije, poimenovane po tem slovenskem kustosu in umetnostnem zgodovinarju, za dosežke na področju vizualne umetnosti v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Štipendije v višini 15.000 evrov bodo prejeli Tanja Arcimovič, Octavian Esanu in Aljona Karavaj, glavna nagrada v vrednosti 40.000 evrov pa bo pripadla Nataliji Ivanovi, kuratorki, pedagoginji in direktorici Centra Jermilova v Harkovu. Natalija Ivanova, tudi profesorica umetnostnega menedžmenta na Filozofski fakulteti Državne univerze V. N. Karazina v Harkovu, soustanoviteljica nevladne organizacije Umetniški laboratorij Centra Jermilova in ustanoviteljica umetniške rezidence Art Kuzemin v vasi Kuzemin v okolici ...