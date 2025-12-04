Najvplivnejši tokrat prvič Afričan – vodil je ljubljanski grafični bienale

Trideset anonimnih strokovnjakov z vsega sveta je za revijo Art Review sestavilo letošnjo lestvico najvplivnejših v svetu umetnosti. Na prvo mesto se je prvič zavihtel Afričan, ganski umetnik Ibrahim Mahama. Znan je predvsem po oblačenju pročelij stavb v ogromne kose blaga – londonski Barbican je, denimo, odel v 2000 kvadratnih metrov roza blaga, ki so ga sešili skupaj na nogometnem igrišču v Gani – ter velikopoteznih instalacijah. V Tamaleju na severu Gane pa je leta 2019 ustanovil umetnostni in skupnostni center.

Kot je za Guardian povedal urednik Art Reviewa Mark Rappolt, izbira kaže, da se sedež moči v svetu umetnosti premika; Mahama pa je dejal, da jo sprejema s ponižnostjo ter da si želi, da njegov uspeh mlade ganske umetnike navdihne z zavedanjem, »da so del sodobnega diskurza, in ne le obstranci«.

V zadnjih letih je nekajkrat obiskal tudi Slovenijo, saj je bil leta 2022 imenovan za umetniškega vodjo 35. ljubljanskega grafičnega bienala. Za izhodišče je izbral vezi med Jugoslavijo in Gano. »Vizionar, ki pušča trajne sledi, kjerkoli se pojavi«, ga je opisala direktorica MGLC Nevenka Šivavec, sam pa je za Sobotno prilogo poudaril: »Ne živim za denar, živim zato, ker verjamem, da je svet mogoče spremeniti in da je v prihodnosti mogoče ustvariti nove priložnosti.«