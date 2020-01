»Ne želim biti neustrašna, želim ostati ranljiva«

Skorajda ni umetniškega področja, na katerem Eva Petrič ne ustvarja. Od začetnega plesa oziroma baleta prek fotografije, videa, performansov in instalacij do nakita in mode, njen zadnji projekt so vonji. Data Bank of Emotions – A Message from Earth, torej Informacijska banka čustev – Sporočilo z Zemlje, je nastala v okviru Evropske vesoljske agencije Esa in je specifična vonjava, ki bi astronavtom med misijo v vesolju omogočila preseganje občutka izoliranosti in ohranitev stika z našim planetom. Uglašena je na tri karakteristike, in sicer na radovednost, empatijo in Zemljo, ki nas po mnenju Petričeve opredeljujejo kot ...