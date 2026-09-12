Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

Na Roški cesti v Ljubljani stoji kompleks, ki je v Jugoslaviji služil kot vojašnica maršala Tita. Tam danes delujeta Arhiv RS in restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v sosednjih objektih kompleksa pa srednji šoli. Toda v stebre zunanjega zidu so vrezana števila in besede, ki pričajo o nekem drugem arhivu, o neki drugi zgodovini. Kajti »zgodovina se običajno piše iz ptičje perspektive, ta zid pa je pogled z višine človeka, ki stoji ob njem in šteje dneve«, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana Matej Nahtigal.