Nekoč psihiatrična klinika, danes muzej in galerija

V nadaljevanju preberite:

Johann Feilacher, rojen leta 1954 v Beljaku, je končal študij medicine v Gradcu ter specializiral psihiatrijo in nevrologijo, zatem pa leta 1986 prevzel vodenje pet let prej ustanovljenega Centra za umetnost in psihoterapijo v psihiatrični kliniki Gugging; v njej je od leta 1954 psihiater Leo Navratil uporabljal risarske teste za psihiatrično diagnostiko. Kmalu zatem je začel Feilacher paciente v Guggingu spodbujati k umetniškemu izražanju in o tem obveščal javnost – umetnost iz Gugginga je pritegnila zanimanje uveljavljenih avstrijskih slikarjev, kiparjev, pisateljev in galeristov.