Nekoliko nenavadna razstava v Ljubljani

Ljubljanske mlekarne so znane po svojih izdelkih Mu s ponudbo pestre izbire jogurtov. Znani pa so tudi po tem, da jim je pomembna dobrobit živali, zato so se odločili izpeljati prav poseben projekt s pomočjo petih slovenskih umetnikov. Postavili so jih pred izziv, da ustvarijo umetniško delo tako, da svoj navdih črpajo iz kravje hoje.

Projekt se je začel z obiskom družine Strel s kmetije Na Kalu. V njihovi čredi se med drugim pase peterica krav, ki so bile izbrane za deljenje njihovih vsakdanjih poti z umetniki. Pet krav mumetnic – Lisko, Šipko, Boro, Sivo in Droho so opremili s sistemom sledenja GPS ter spremljali njihovo lokacijo na pašniku. Pozneje se je iz tega zrisal vzorec, ki je bil predan našim umetnikom.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne