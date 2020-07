Nemirne muze v letos zelo mirnih vrtovih

Beneški bienale je edina velika mednarodna likovna oziroma vizualna manifestacija, ki se je obdržala vse od 19. stoletja, praviloma pa se je festival odvijal tudi v izjemno kritičnih in napetih zgodovinskih obdobjih. Pandemija covida-19 je načela tudi to institucijo, tako arhitekturni kot likovni bienale bosta realizirana z enoletnim zamikom. Pravzaprav je edina bela pega v zgodovini bienala obdobje med leti 1942 in 1948, ko razstave niso organizirali. Precej okrnjeni sta bili tudi izdaji leta 1940 in 1941, ko je sodelovalo le ducat držav, pravzaprav z nekaj izjemami, kot je Švedska, le tiste, ki so bile članice osi, ali pa so bile ...