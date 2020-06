Neskončno vztrajni megaloman

S smrtjo Hrista Vladimirova ­Javaševa, ki je po svetu znan kot Christo, je svet umetnosti izgubil še enega veterana modernizma. Morda celo najbolj nenavadnega,­ gotovo pa najbolj vztrajnega in brezkompromisnega ter med vsemi najbolj zavezanega veliki monumentalni formi. Ter morda tudi najbolj potrpežljivega.Leta 1935 v Gabrovu v Bolgariji ­rojeni umetnik je izpod komunističnega režima prek Prage prebeg­nil na Dunaj in nato skoraj­ dve desetletji živel tako rekoč brezpravno življenje človeka brez državljanstva, šele leta 1973 je postal ameriški državljan. Vendar ga to ni oviralo, da ne bi najprej v Parizu in nato v New Yorku ...