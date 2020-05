Neumestni predsodki in pomisleki

»Podobe so bile naslikane 'prek mene', nekakšna nevidna sila je vodila moj čopič, tako da ni bil potreben niti en popravek.« Tako je švedska slikarka Hilma af Klint, ki je oziroma naj bi izrinila Vasilija Kandinskega s piedestala avtorja prve abstraktne slike, opredelila svoj ustvarjalni pristop.Glede na to, da je Hilma af Klint (1862–1944) svoj prvi cikel abstraktnih slik naslikala leta 1906 in tako za pet let prehitela Kandinskega in njegovo Kompozicijo V, bi ji moral pripasti primat na področju nepredmetnega slikarstva. In vendar ji ga marsikdo še zdaj ne priznava. Glavna težava naj bi bila v tem, da pri švedski ...