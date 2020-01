Ni evolucije, so samo ideje

Picasso je bil eksplozija kreativnosti. Ves čas je slikal, kiparil,­ iz starih predmetov sestavljal skulpture, lončaril in lepil kolaže. Obseden je bil z umetnostjo in ženskami, ki so bile njegove muze, boginje, ujetnice in žrtve.V Andaluziji, od koder je prišel, verjamejo, da moški lahko zapelje žensko le s pogledom. Kot matador, ki uroči bika, da ga potem lažje umori. Do smrti ga je navduševala fizična ljubezen, v zadnjih letih živ­ljenja je slikal le ­velikanske akte. Dejal je, da so leta pomembna le, ko se staraš. »Zdaj, ko jih imam osemdeset, mi je vseeno, lahko bi jih imel tudi dvajset.«V Kraljevi akademiji v Londonu ...