Nova zbirateljska generacija

Trg umetnin se krči že tretje leto zapored, akterji na tem trgu, vključno z največjimi dražbenimi hišami, so v težavah. Zlasti Sotheby's, ena od največjih in najuglednejših posredniških hiš za umetnine in druge zbirateljske predmete na svetu, v kateri se je letos izguba v primerjavi z lanskim letom več kot podvojila in znaša 220 milijonov evrov, od leta 2019, ko je Sotheby's kupil francosko-izraelski podjetnik Patrick Drahi, pa skupna izguba znaša poldrugo milijardo evrov.