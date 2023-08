O odnosih skozi fotografski objektiv

V nadaljevanju preberite:

V mariborski fotogaleriji Stolp se pospešeno pripravljajo na tradicionalni septembrski mednarodni festival fotografije, medtem pa bodo danes odprli fotografsko razstavo Odnosi 4, ki jo je pripravil kurator Denis Volk. Predstavlja se trinajst avtorjev, tematika so takšni in drugačni odnosi, ki nas temeljno določajo in zaznamujejo. Po besedah Denisa Volka vse naše življenje, življenjski prostor in okolje z živimi bitji predstavljajo odnosi, izraz pa interpretiramo in reflektiramo s številnimi pomeni in neštetimi primeri. Na eni strani so odnosi v okolju, med vsem, kar obstaja in kar poznamo, v interakcijah, sobivanju, komunikaciji, pri človeku v odnosu do sebe, drugih in do okolja, do naših zaznav, predstav, doživljanja, čustev, misli, načrtov, strahov, spominov, do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.