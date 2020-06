Ob apatiji države dve zasebni agenciji

Slovenski trg umetnin naj bi bil po uradnih podatkih vreden okoli milijon evrov na leto, vendar je ta vsota vse prej kot ­zanesljiva. Transakcij naj bi bilo veliko več, saj naj bi kar do 80 odstotkov nakupov in prodaj potekalo prek sivega oziroma črnega trga. Da bi se razmere dolgoročno nekoliko uredile, so se v prodajni galeriji Sloart odločili za vzpostavitev dveh agencij oziroma portalov: Artstar in Artindex.Slovenski likovni oziroma vizualni trg ne zaznamuje zgolj nepreglednost pri prodajah in nakupih, celotna veriga transakcij je nedorečena, velikokrat tudi sporna ali celo nezakonita. Po besedah Damjana Kosca, direktorja galerije ...