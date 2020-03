Ob Van Goghovem jubileju dokumentarec na facebooku

Ob 130. obletnici smrti slovitega nizozemskega slikarjaso se na portalu Exhibition on Screen odločili, da bodo danes na svoji facebook strani brezplačno predvajal dokumentarec z naslovom Vincent van Gogh: A New Way of Seeing. Film bo ponudil vpogled v zakladnico Van Goghovega muzeja v Amsterdamu, poroča STA.Kot še piše v najavi, bo gledalcem po dokumentarnem filmu, ki ga bodo začeli predvajati ob 19. uri, za vprašanja na voljo tudi izvršni producent filma, ki bo obenem tudi uvedel projekcijo.Film po pisanju portala Artdaily prikazuje Van Goghove mojstrovine, umetnikovo delo pa predstavlja vrsta priznanih kustosov in zgodovinarjev. Predstavljeno pa je tudi nekaj dognanj iz najnovejših raziskav, dodajajo pri STA.Vincent van Gogh (1853–1890) se je rodil v Zundertu na Nizozemskem. Leta 1880 se je posvetil umetnosti, šest let pozneje pa odšel v Pariz, kjer je preučeval impresioniste. Leta 1888 se je naselil v Arlesu v Provansi v rumeni hiši, kamor je povabil tudi svojega prijateljaMaja 1889 je bil sprejet v psihiatrično bolnišnico v Saint-Remyju v bližini Arlesa. Leto zatem se je preselil v Auvers-sur-Oise v bližini Pariza. Julija 1890 se je na pšeničnem polju ustrelil.