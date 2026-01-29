(OCENA) FEMALE, 30–40, CAUCASIAN (WHITE), SLIM/SLENDER, US 6, UK 4, EU 37

Ob vstopu v galerijo zagledamo zračen prostor, ki ga zaznamuje belina – na eni strani belina papirja, na drugi nogavic, najbolj otipljivega objekta na razstavi.

Kaj je lahko (umetniški) objekt, kaj razumemo kot delo umetnika in kako ju vrednotimo, so glavna vprašanja, ki jih v prostorski postavitvi s povednim naslovom FEMALE, 30 – 40, CAUCASIAN (WHITE), SLIM/SLENDER, US 6, UK 4, EU 37 postavlja umetnica Nežka Zamar. Projekt je bil v manjšem formatu prvič predstavljen lani na razstavi nominirancev nagrade skupine OHO, tokratna postavitev v Bežigrajski galeriji 1 pa kaže njegovo razširjeno verzijo. Ta zaseda oba galerijska prostora in omogoča bolj poglobljen vpogled v delovni proces in miselni tok avtorice, njeno delovno okolje ter vsakdan. Prek posameznih elementov postavitve umetnice gledalcu odpira svoj osebni prostor – tako fizični kot mentalni. Interdisciplinarna umetnica Nežka Zamar, ki trenutno živi na Dunaju, je v Benetkah končala študij ...