    PREMIUM   D+   |   Vizualna umetnost

    (OCENA) FEMALE, 30–40, CAUCASIAN (WHITE), SLIM/SLENDER, US 6, UK 4, EU 37

    Ob vstopu v galerijo zagledamo zračen prostor, ki ga zaznamuje belina – na eni strani belina papirja, na drugi nogavic, najbolj otipljivega objekta na razstavi.
    Nežka Zamar: Prostorska postavitev, 2025, Bežigrajska galerija 1 FOTO: Ela Đekić
    Nežka Zamar: Prostorska postavitev, 2025, Bežigrajska galerija 1 FOTO: Ela Đekić
    Nina Skumavc, umetnostna zgodovinarka in kuratorka
    29. 1. 2026 | 15:23
    29. 1. 2026 | 15:25
    6:10
    Kaj je lahko (umetniški) objekt, kaj razumemo kot delo umetnika in kako ju vrednotimo, so glavna vprašanja, ki jih v prostorski postavitvi s povednim naslovom FEMALE, 30 – 40, CAUCASIAN (WHITE), SLIM/SLENDER, US 6, UK 4, EU 37 postavlja umetnica Nežka Zamar. Projekt je bil v manjšem formatu prvič predstavljen lani na razstavi nominirancev nagrade skupine OHO, tokratna postavitev v Bežigrajski galeriji 1 pa kaže njegovo razširjeno verzijo. Ta zaseda oba galerijska prostora in omogoča bolj poglobljen vpogled v delovni proces in miselni tok avtorice, njeno delovno okolje ter vsakdan. Prek posameznih elementov postavitve umetnice gledalcu odpira svoj osebni prostor – tako fizični kot mentalni. Interdisciplinarna umetnica Nežka Zamar, ki trenutno živi na Dunaju, je v Benetkah končala študij ...

