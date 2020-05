Od galerije in teatra do klubske scene

Nika Ham je dobitnica nagrade­ OHO, ki je namenjena mladim vizualnim umetnikom do štiridesetega leta za njihovo izjem­no in inovativno umetniško ustvarjanje. Izbor zmagovalca oziroma zmagovalke je bil tokrat prilagojen izred­nim razmeram zaradi epidemije covida-19, zato so bili organizatorji – nagrado je ustanovil ljubljanski zavod P.A.R.A.S.I.T.E. v sodelovanju z newyorškima Foundation for Civil Society in Trust for Mutual Understanding – prisiljeni odpovedati razstavo dobitnice nagrade ter nominirank.Poleg Nike Ham so se uvrstile v ožji izbor za nagrado Živa Drvarič, Đejmi Hadrović in Živa Božičnik Rebec. Strokovna ...