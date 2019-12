Od instagrama do ponovnega odkritja obrtnih spretnosti

Na prvi pogled se v desetletju, ki se izteka, na področju likovne oziroma vizualne umetnosti ni dogajalo kaj posebej novega. Če smo nekoliko ironični, bi lahko uporabili definicijo britanskega književnika, esejista in skladatelja indijskih korenin Amita Chaudhurija, da je sodobna umetnost podobna njegovemu rodnemu mestu Kalkuta – »je nesmiselna in brez uporabne vrednosti, in vendar iz ezoteričnih in estetskih razlogov obstaja«.V resnici se je dogajalo veliko, ezoterika in estetika pa še zdaleč nista bili najpomembnejši. V ospredju so bile izjemna dinamika ter kolosalnost in velikopoteznost, priča smo bili izjemni umetniški ...