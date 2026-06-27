Odpiranje depojev: 130.000 del na 13.000 kvadratnih metrih

Škotska nacionalna umetniška zbirka je, kot mnoge, v pomanjkanju ustreznih depojev že lep čas natrpana v skladiščih, ki vsako leto manj ustrezajo sodobnim muzealskim standardom. Ob tem so javnosti na ogled le pičli trije odstotki zbirke. Da ne bi bilo več tako, Škotske narodne galerije začenjajo gradnjo projekta The Art Works: v galeriji, veliki 13.000 kvadratnih metrov, bo shranjenih in predstavljenih več kot 130.000 umetniških del, s katerimi bodo obiskovalci lahko v neposrednem stiku.

Po mnenju Simone Vidmar, direktorice Umetnostne galerije Maribor, je »odpiranje depojev ena od najbolj zanimivih smeri razvoja sodobnih muzejev. Nedavno sem obiskala oba trenutno najbolj izpostavljena primera – Depot Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu in V&A East Storehouse v Londonu. Oba obiska sta bila izjemna izkušnja. Občutek je podoben, kot če bi stopili v zakulisje gledališča ali prisostvovali vaji orkestra«.