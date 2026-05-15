Premišljen vizualno-literarni ambient

Razstava Otroški arzenal v prenovljeni ajdovski galeriji otroštvo in šolski inventar uporabi za temelj razmisleka o posamezniku v sodobnem svetu.

Pilonova galerija v Ajdovščini­ je pred nekaj meseci doživela prenovo, toda ne ponaša se le z osveženimi in novimi prostori, temveč tudi s popestrenim programom. Do 7. junija ponuja na ogled razstavo grafik in risb ­Matjaža Gedra v dialogu s poezijo Iva Podojsterška. Dialog, ki si za osnovo jemlje motive šole in otroštva, doseže vrhunec s tem, ko se meja med pesniško besedo in likovnim jezikom zabriše ter integrirana drug v drugega ­postaneta eno. Večina razstavljenih del, razen likovne parafraze Pusta dežela 2019, je nastala v daljšem časovnem obdobju in pri vsakem posebej. »Pesem, nastala ob stoti obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, je v monoprint vtisnjena v dveh različicah, in to v obliki rokopisa ter kot tipkopis. Poezija kot literarna vrsta sama po sebi omogoča ...