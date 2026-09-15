Na Dunaju kljub protestom retrospektiva del obsojenega pedofila

Dunajski muzej akcionizma razstavlja dela Otta Mühla, ki je več let svojega življenja preživel za zapahi. Nasprotniki zahtevajo njegovo demistifikacijo.
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Pred odprtjem razstave so se zbrali protestniki, ki nasprotujejo poveličevanju zločinca. FOTO: Dunajski muzej akcionizma
»Mühla je treba izgnati s trga umetnin,« je pisalo na deset metrov dolgem transparentu, ki so ga septembra v središču Dunaja držali protestniki, na drugem pa »pedofil, kriminalec in guru sekte«. Demonstranti so se zbrali pred Dunajskim muzejem akcionizma (WAM) pred začetkom tiskovne konference ob odprtju razstave Otto Mühl: umetnost v breznu (na ogled do 10. januarja 2027). Javno prikazovanje Mühlovih del je ponovno povzročilo širše razprave ne le o Avstriji, temveč tudi o tem, kako ravnati z umetnostjo ljudi, ki so bili storilci težjih kaznivih dejanj.
Otto Mühl (1925–2013), eden od ustanoviteljev dunajskega akcionizma, enega od najpomembnejših umetniških gibanj v Avstriji v drugi polovici 20. stoletja, nedvomno spada med takšne storilce. Veliko časa je preživel za zapahi. V zadnjem ...
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