    Vizualna umetnost

    40 let Muzeja d'Orsay: Renoir, Mary Cassatt in poklon Monetu

    Pred štiridesetletnico v pariškem Muzeju d'Orsay lani našteli 3,8 milijona obiskovalcev, nova direktorica Annick Lemoine naj bi načrtovala širitev.
    Annick Lemoine je na čelo muzeja imenovala nekdanja ministrica za kulturo Rachida Dati, zdaj republikanska kandidatka za županjo Pariza. FOTO: Shutterstock
    Nina Gostiša
    18. 3. 2026 | 11:32
    Drugi najbolj obiskani francoski muzej praznuje štiridesetletnico. Praznovanje obletnice institucije, ki v prostorih nekdanje železniške postaje v središču Pariza razstavlja impresioniste in postimpresioniste, bo trajalo vse leto. Med vrhunci je treba izpostaviti razstavi, posvečeni Renoirju (marec) in slikarki Mary Cassatt (oktober), ter zaznamovanje stote obletnice smrti Clauda Moneta. Muzej bo deležen prenove, v teh dneh pa dobiva novo direktorico.

    Romantični zmenek z muzejem

    Orsay, h kateremu spada tudi Oranžerija – tam razstavljajo znamenite Monetove lokvanje in se mu bodo poklonili ob stoti obletnici smrti –, po številu obiskovalcev zaostaja le za Louvrom. Tega na dan obišče 30.000 ljudi, skupno jih je lani sprejel devet milijonov, po Orsayju pa se je lani sprehodilo 3,8 milijona obiskovalcev, če jim prištejemo še obiskovalce Oranžerije, se številka povzpne na 4,1 milijona. 64 odstotkov lanskih obiskovalcev Orsayja je tujcev, od tega 14 odstotkov Američanov, najbolje obiskana razstava je bila Caillebotte. Slikanje moških (Caillebotte. Peindre les hommes) – ogledalo si jo je nekoliko več kot 580.000 ljudi.

    Oranžerijo, ki stoji ob robu parka Tuilerije poleg trga Concorde, je lani obiskalo nekaj manj ljudi kot leto prej, kar pripisujejo večtedenskemu zaprtju zaradi prenove. Ta letos čaka tudi del Orsayja. Prenovili bodo prostore za sprejem obiskovalcev in ploščad pred njim, toda muzej bo ves ta čas, od tega meseca do avgusta 2028, v celoti odprt.

    Letos mineva 150 let, odkar je Auguste Renoir naslikal Ples v Moulin de la Galette. FOTO: RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)/Mathieu Rabeau
    Podedovani projekt

    V jubilejno leto so vstopili konec januarja s potopitvenim spektaklom, ki so ga na temo »arhitekture živega« pripravili umetniki in znanstveniki ter je gledalcem ponudil vpogled v dinamiko celic. Jutri bo na čelo muzeja stopila Annick Lemoine, ki jo je nekdanja ministrica za kulturo Rachida Dati, zdaj republikanska kandidatka za županjo Pariza, imenovala na položaj konec februarja, ko se je menjalo vodstvo Louvra. Na tem mestu je nasledila Sylvaina Amica, ki so se mu z vodenjem Orsayja izpolnile sanje, a je te lani prekinila smrt – umrl je zaradi zastoja srca pri 58 letih.

    Za 57-letno umetnostno zgodovinarko Annick Lemoine, ki bo jutri nastopila mandat, je to eden od najlepših muzejev
    na svetu.

    Sedeminpetdesetletna Annick Lemoine je za Le Monde dejala, da ji je imenovanje v veliko veselje in čast, saj je Orsay »za vsakega umetnostnega zgodovinarja vrhunec, eden od najlepših muzejev na svetu, v katerem je vse mogoče, z izjemno strokovnimi, dinamičnimi in zagnanimi ekipami, ki so nadaljevale delo po smrti Sylvaina, ki sem ga zelo občudovala«. Z več kot 600 zaposlenimi bo nadaljevala njegovo delo ter bedela nad prenovo, pa tudi odprtjem raziskovalnega središča Daniel-Marchesseau nedaleč stran.

    Strokovnjakinja za varstvo dediščine in caravaggizem ima izkušnje z vodenjem na področju kulture: leta 2009 se je pridružila kabinetu tedanjega ministra za kulturo Frédérica Mitterranda, nato je pet let vodila oddelek za umetnostno zgodovino, zbirke in dediščino Francoske akademije v Rimu, bila tri leta zadolžena za znanstveno vodenje Festivala umetnostne zgodovine v organizaciji Nacionalnega inštituta za umetnostno zgodovino in dvorca Fontainebleau, leta 2018 prevzela vodenje pariškega muzeja umetnosti 18. stoletja Cognacq-Jay, leta 2022 pa vodenje Petit Palaisa. Kot so ob povzetku njenega življenjepisa dodali pri Le Mondu, naj bi imela še nekoliko ambicioznejši načrt od podedovane prenove, in sicer razširitev muzeja.

    Razstave modernih in sodobnih del

    Ob štiridesetletnici delovanja muzej pripravlja več razstav del moderne in sodobne umetnosti. Pravkar so postavili na ogled dve, povezani z impresionistom Augustom Renoirjem, Renoir in ljubezen (Renoir et l'amour) in Renoir risar (Renoir dessinateur), na ogled sta do julija. Prva osvetljuje radostne prizore iz vsakdanjega življenja, po katerih se je Renoir razlikoval od večinoma kontemplativnih in otožnih del sodobnikov ter so zaznamovali prvih dvajset let njegove kariere (1865–1885), in 150-letnico dela Ples v Moulin de la Galette, druga pa prvič postavlja pod drobnogled slikarjeve risbe ter povezavo med temi in njegovimi slikami.

    Ob štiridesetletnici delovanja napovedujejo razstave del modernih in sodobnih umetnikov. Prvič v Franciji bodo obširno predstavljena dela ameriške impresionistke Mary Cassatt.

    Do konca tega tedna je na ogled Stanje prostorov (État des lieux) kanadske sodobne umetnice Larisse Fassler. Med majem in septembrom bo razstavljal egiptovski umetnik Youssef Nabil, ki se v svojem delu od prvega obiska leta 1992 navdihuje tudi pri Orsayju, od oktobra do februarja prihodnje leto pa ameriška neokonceptualna umetnica Jenny Holzer. Med septembrom in januarjem prihodnje leto se bodo lahko obiskovalci potopili v virtualno resničnost, pred tem se bodo zvrstile še težko pričakovana razstava osemdesetih del pomembne članice francoskega impresionističnega gibanja Mary Cassatt Izbira neodvisnosti (Le choix de l'indépendance) ter Auguste Bardholdi. Svoboda razsvetljuje svet (Auguste Bartholdi. La Liberté éclairant le monde) in Kip za svobodo. Bartholdijeve sanje od Pariza do New Yorka (Une statue pour la liberté. Le rêve de Bartholdi, de Paris à New York).

    Izvor sveta je nemara najbolj znano delo Gustava Courbeta. FOTO: Milan Ilić
    V Leopoldovem muzeju na Dunaju je prav zdaj na ogled retrospektiva realista Gustava Courbeta, najbolj znanega po provokativni sliki Izvor sveta (1866). Tudi ta je – ravno iz Orsayja – pripotovala na Dunaj, kar je prava redkost, saj so jo šele četrtič posodili za ogled v tujini.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjižna produkcija

    Založnike in avtorje skrbita umetna inteligenca in Amazon

    Knjižni sejmi po Evropi so priložnost za razprave o prihodnosti in vplivih na literarno ustvarjanje.
    Nina Gostiša 17. 3. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Francoska uspešnica

    Sveža voda za rože: roman, ki je osvojil slovenske bralce

    Množično izposojeni roman Valérie Perrin navdušuje z nežnostjo in portretiranjem človeške narave. Bralci hvalijo tudi prevod.
    Nina Gostiša 10. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in politika

    Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

    Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
    Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Odmeven odstop v ZDA: Teheran ni predstavljal neposredne grožnje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    17. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

    Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nevarni svet

    Trump noče več pomoči Natovih držav

    Ob evropski (in azijski) zavrnitvi pomoči pri zavarovanju Hormuške ožine je senator Lindsey Graham izjavil, da predsednika še nikoli ni slišal tako jeznega.
    Barbara Kramžar 17. 3. 2026 | 18:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    CRIKVENICA

    Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (18. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 18. 3. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Matija Urankar: Slovensko kazensko sodišče bi posnetke verjetno izločilo

    Pravnik Matija Urankar komentira objavo tajno pridobljenih pogovorov, napovedi tožb z obeh političnih strani in odprta pravna vprašanja.
    18. 3. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Španski kralj priznal mehiške grehe

    Španski kralj Filip VI. priznava, da je bilo v času osvajanja novega sveta veliko zlorab in neprimernih dejanj in skuša otopliti odnose z Mehiko.
    18. 3. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Arbeloa premika mejnike tudi kot trener; je prvi, ki mu je to uspelo

    Alvaro Arbeloa je preporodil Real Madrid, po Joseju Mourinhu je sklatil še Pepa Guardiolo. Svobodni plesalec Vinicius Junior junak derbija v Manchestru.
    Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na sedežu SDS na Trstenjakovi 8.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Španski kralj priznal mehiške grehe

    Španski kralj Filip VI. priznava, da je bilo v času osvajanja novega sveta veliko zlorab in neprimernih dejanj in skuša otopliti odnose z Mehiko.
    18. 3. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Arbeloa premika mejnike tudi kot trener; je prvi, ki mu je to uspelo

    Alvaro Arbeloa je preporodil Real Madrid, po Joseju Mourinhu je sklatil še Pepa Guardiolo. Svobodni plesalec Vinicius Junior junak derbija v Manchestru.
    Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na sedežu SDS na Trstenjakovi 8.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
