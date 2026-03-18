Drugi najbolj obiskani francoski muzej praznuje štiridesetletnico. Praznovanje obletnice institucije, ki v prostorih nekdanje železniške postaje v središču Pariza razstavlja impresioniste in postimpresioniste, bo trajalo vse leto. Med vrhunci je treba izpostaviti razstavi, posvečeni Renoirju (marec) in slikarki Mary Cassatt (oktober), ter zaznamovanje stote obletnice smrti Clauda Moneta. Muzej bo deležen prenove, v teh dneh pa dobiva novo direktorico.

Orsay, h kateremu spada tudi Oranžerija – tam razstavljajo znamenite Monetove lokvanje in se mu bodo poklonili ob stoti obletnici smrti –, po številu obiskovalcev zaostaja le za Louvrom. Tega na dan obišče 30.000 ljudi, skupno jih je lani sprejel devet milijonov, po Orsayju pa se je lani sprehodilo 3,8 milijona obiskovalcev, če jim prištejemo še obiskovalce Oranžerije, se številka povzpne na 4,1 milijona. 64 odstotkov lanskih obiskovalcev Orsayja je tujcev, od tega 14 odstotkov Američanov, najbolje obiskana razstava je bila Caillebotte. Slikanje moških (Caillebotte. Peindre les hommes) – ogledalo si jo je nekoliko več kot 580.000 ljudi.

Oranžerijo, ki stoji ob robu parka Tuilerije poleg trga Concorde, je lani obiskalo nekaj manj ljudi kot leto prej, kar pripisujejo večtedenskemu zaprtju zaradi prenove. Ta letos čaka tudi del Orsayja. Prenovili bodo prostore za sprejem obiskovalcev in ploščad pred njim, toda muzej bo ves ta čas, od tega meseca do avgusta 2028, v celoti odprt.

Letos mineva 150 let, odkar je Auguste Renoir naslikal Ples v Moulin de la Galette. FOTO: RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)/Mathieu Rabeau

Podedovani projekt

V jubilejno leto so vstopili konec januarja s potopitvenim spektaklom, ki so ga na temo »arhitekture živega« pripravili umetniki in znanstveniki ter je gledalcem ponudil vpogled v dinamiko celic. Jutri bo na čelo muzeja stopila Annick Lemoine, ki jo je nekdanja ministrica za kulturo Rachida Dati, zdaj republikanska kandidatka za županjo Pariza, imenovala na položaj konec februarja, ko se je menjalo vodstvo Louvra. Na tem mestu je nasledila Sylvaina Amica, ki so se mu z vodenjem Orsayja izpolnile sanje, a je te lani prekinila smrt – umrl je zaradi zastoja srca pri 58 letih.

Za 57-letno umetnostno zgodovinarko Annick Lemoine, ki bo jutri nastopila mandat, je to eden od najlepših muzejev

na svetu.

Sedeminpetdesetletna Annick Lemoine je za Le Monde dejala, da ji je imenovanje v veliko veselje in čast, saj je Orsay »za vsakega umetnostnega zgodovinarja vrhunec, eden od najlepših muzejev na svetu, v katerem je vse mogoče, z izjemno strokovnimi, dinamičnimi in zagnanimi ekipami, ki so nadaljevale delo po smrti Sylvaina, ki sem ga zelo občudovala«. Z več kot 600 zaposlenimi bo nadaljevala njegovo delo ter bedela nad prenovo, pa tudi odprtjem raziskovalnega središča Daniel-Marchesseau nedaleč stran.

Strokovnjakinja za varstvo dediščine in caravaggizem ima izkušnje z vodenjem na področju kulture: leta 2009 se je pridružila kabinetu tedanjega ministra za kulturo Frédérica Mitterranda, nato je pet let vodila oddelek za umetnostno zgodovino, zbirke in dediščino Francoske akademije v Rimu, bila tri leta zadolžena za znanstveno vodenje Festivala umetnostne zgodovine v organizaciji Nacionalnega inštituta za umetnostno zgodovino in dvorca Fontainebleau, leta 2018 prevzela vodenje pariškega muzeja umetnosti 18. stoletja Cognacq-Jay, leta 2022 pa vodenje Petit Palaisa. Kot so ob povzetku njenega življenjepisa dodali pri Le Mondu, naj bi imela še nekoliko ambicioznejši načrt od podedovane prenove, in sicer razširitev muzeja.

Razstave modernih in sodobnih del

Ob štiridesetletnici delovanja muzej pripravlja več razstav del moderne in sodobne umetnosti. Pravkar so postavili na ogled dve, povezani z impresionistom Augustom Renoirjem, Renoir in ljubezen (Renoir et l'amour) in Renoir risar (Renoir dessinateur), na ogled sta do julija. Prva osvetljuje radostne prizore iz vsakdanjega življenja, po katerih se je Renoir razlikoval od večinoma kontemplativnih in otožnih del sodobnikov ter so zaznamovali prvih dvajset let njegove kariere (1865–1885), in 150-letnico dela Ples v Moulin de la Galette, druga pa prvič postavlja pod drobnogled slikarjeve risbe ter povezavo med temi in njegovimi slikami.

Ob štiridesetletnici delovanja napovedujejo razstave del modernih in sodobnih umetnikov. Prvič v Franciji bodo obširno predstavljena dela ameriške impresionistke Mary Cassatt.

Do konca tega tedna je na ogled Stanje prostorov (État des lieux) kanadske sodobne umetnice Larisse Fassler. Med majem in septembrom bo razstavljal egiptovski umetnik Youssef Nabil, ki se v svojem delu od prvega obiska leta 1992 navdihuje tudi pri Orsayju, od oktobra do februarja prihodnje leto pa ameriška neokonceptualna umetnica Jenny Holzer. Med septembrom in januarjem prihodnje leto se bodo lahko obiskovalci potopili v virtualno resničnost, pred tem se bodo zvrstile še težko pričakovana razstava osemdesetih del pomembne članice francoskega impresionističnega gibanja Mary Cassatt Izbira neodvisnosti (Le choix de l'indépendance) ter Auguste Bardholdi. Svoboda razsvetljuje svet (Auguste Bartholdi. La Liberté éclairant le monde) in Kip za svobodo. Bartholdijeve sanje od Pariza do New Yorka (Une statue pour la liberté. Le rêve de Bartholdi, de Paris à New York).

Izvor sveta je nemara najbolj znano delo Gustava Courbeta. FOTO: Milan Ilić

V Leopoldovem muzeju na Dunaju je prav zdaj na ogled retrospektiva realista Gustava Courbeta, najbolj znanega po provokativni sliki Izvor sveta (1866). Tudi ta je – ravno iz Orsayja – pripotovala na Dunaj, kar je prava redkost, saj so jo šele četrtič posodili za ogled v tujini.