Impresionizem ima tudi ženski obraz

V sedemdesetih letih je Linda Nochlin v eseju Why Have There­ Been No Great Women Artists? (Zakaj nikoli ni bilo velikih umet­nic?) odgovorila na vprašanje, ki si ga je postavila v naslovu. Pokazalo se je, da je ženska ustvarjalnost obstajala, le izgubila se je v umetnostnozgodovinskih pripovedih. V letu, ko se spominjamo smrti enega od ključnih impresionistov Clauda Moneta pred stotimi leti, se v pariškem Orsayju­ ob 40-letnici muzeja z obširno razstavo spominjajo Mary Cassatt, v Petit Palaisu nedaleč stran pa Eve Gonzalès. S stoto obletnico Monetove smrti sovpada tudi stota obletnica smrti Mary Cassatt, Američanke, ki je že v mladih letih potovala po Evropi ter pozneje postala most med eno in drugo stranjo Atlantika. Rojena je bila leta 1844 v zvezni državi Pensilvanija. Tri leta ...