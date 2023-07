Pestro poletje v Cukrarni

Prestolnica bo tudi to poletje stičišče številnih dogodkov. Tudi v Cukrarni sledijo tem trendom in so pripravili pester razstavni program. Odlična priložnost za malo drugačno preživljanje prostega časa ali celo odločen izgovor, da skočite na izlet v Ljubljano.

Figuralika. Izbrani primeri iz slovenske umetnosti

Razstava, ki je na ogled že od aprila, združuje dela kar 32 slovenskih avtorjev iz obdobja od druge polovice prejšnjega stoletja do danes: Berko, Janez Bernik, Mirko Bratuša, Dragica Čadež, Matej Čepin, Tina Dobrajc, Milan Erič, Zdenko Huzjan, Marko Jakše, Zmago Jeraj, Staš Kleindienst, Lojze Logar, Erik Lovko, Živko Marušič, Franc Mesarič, Zoran Mušič, Silvan Omerzu, Miha Perne, France Peršin, Štefan Planinc, Marij Pregelj, Maksim Sedej ml., Marjan Skumavc, Ana Sluga, Gabrijel Stupica, Matej Stupica, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Marko Šuštaršič, Milena Usenik, Sašo Vrabič in Uroš Weinberger.

Vodilo pri izboru del, ki so prikazana na razstavi, so bili odtujeno stanje duha in druge novodobne oblike brezupa. Izbrana dela, ki zajemajo slike, risbe, in situ stenske risbe ter skulpture in instalacije, predstavljajo bolj ali manj realistični prikaz stvarnosti. Ta je izpostavljena bodisi v portretnih reprezentacijah bodisi v različnih razmerjih s svetom, denimo z urbanim okoljem ali pokrajino. V nekaterih delih pa se pojavijo tudi zavestni ali nezavedni občutki na imaginativni ravni.

Figuralika FOTO: Blaž Gutman/MGML

Dela za razstavo so posodili avtorji ali pa so izposojena iz zbirk slovenskih muzejev in galerij – med njimi so Moderna galerija Ljubljana, Umetnostna galerija Maribor, Galerija Božidar Jakac, Mestni muzej Ljubljana, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Loški muzej Škofja Loka, Galerija Antikvitete Novak, NLB Umetniška zbirka in nekatere zasebne zbirke.

Flaka Haliti: JAZ KRIČIM, TVOJ ODMEV SE ODBIJA – KAJ SEM?

Umetnica Flaka Haliti, ki živi med Prištino in Münchnom, ustvarja instalacije, ki zajemajo fotografije, risbe, skulpture in kolaže. V svoja dela vključuje materiale, kot so gradbene cevi, led svetila, pa tudi valovito jeklo in maskirne mreže, ki postajajo nekakšni nemi pričevalci zgodovinskih dogodkov, povezanih z velikimi ustroji, kot so vojaške organizacije, politične ali gospodarske unije, države.

JAZ KRIČIM, TVOJ ODMEV SE ODBIJA – KAJ SEM? FOTO: Blaž Gutman/MGML

Razstava JAZ KRIČIM, TVOJ ODMEV SE ODBIJA – KAJ SEM? prikazuje štiri dela, ustvarjena med letoma 2021 in 2023, s katerimi spodbuja gledalce k razmisleku o identiteti, družbeni hierarhiji in političnem zatiranju. V njih združuje estetske in jezikovne enigme ter ustvarja prostor, kjer se odpirajo nove perspektive in metaforični komentarji našega dojemanja sveta. Skozi uporabo različnih medijev in materialov ustvarja posebno izkušnjo, v katero vključuje razstavni prostor, zgodovinski kontekst in gledalčevo aktivno sodelovanje pri razmišljanju ter interpretaciji njenih del.

Razstava je v galeriji Parter in je brezplačna.

Mark Požlep: Neskončne počitnice

Projekt Neskončne počitnice odpira serijo vprašanj, s katerimi Mark Požlep izpostavlja izsledke raziskav o med letoma 1945 in 1966 zgrajeni jadranski magistrali.

Magistrala, ki je bila zgrajena s pomočjo vojske, posojil iz ZDA in velike količine eksploziva, je imela pomemben vpliv na gospodarstvo in družbo regije. Požlep se sprašuje, ali je ta prometna povezava spremenila gospodarsko in socialno sliko regije, ali je dopust postal ustavna pravica zaradi razvoja turizma, ali so ribiči uporabljali eksploziv za zadovoljevanje povpraševanja po hrani v turističnih objektih, ali je nudizem posledica ali vzrok množičnega turizma ter ali je omogočila postavitev ekološko spornih tovarn.

Neskončne počitnice FOTO: Blaž Gutman/MGML

Neskončne počitnice FOTO: Blaž Gutman/MGML

Jadranska magistrala je povzročila številne spremembe v regiji. Čeprav so nekatere imele pozitiven vpliv na gospodarski razvoj regije, so hkrati zamajale tradicionalne načine življenja prebivalcev in družbena načela. Kompleksnost zgodbe jadranske magistrale je vodila Požlepa na dolgo popotovanje in raziskave, v katerih je sodeloval z ekonomistom Igorjem Feketijo in drugimi strokovnjaki ter pričevalci.

V sklopu razstave je Požlep zbral različne pripovedi in dejstva o gradnji magistrale ter njenih učinkih na lokalni in državni ravni. Uprizoritev raznovrstnih pripovedi in dejstev je umetnik zreduciral na dva sklopa, in sicer na performativni del in risbo.

P.A.R.A.Z.I.T.S.K.E. publikacije: plakati, časopisi, knjige umetnika, katalogi

V Čitalnici Cukrarne nadaljujejo predstavitve umetniških projektov ter program pogovorov, prezentacij, okroglih miz in delavnic.

Na ogled je tudi razstava P.A.R.A.Z.I.T.S.K.E. publikacije: plakati, časopisi, knjige umetnika, katalogi, s katero muzej sodobne umetnosti P.A.R.A.S.I.T.E. zaznamuje trideset let svojega delovanja. Prinaša izbor plakatov, knjig umetnika, časopisov in revij, ki jih je muzej v treh desetletjih izdal.

P.A.R.A.Z.I.T.S.K.E. publikacije FOTO: Blaž Gutman/MGML

Muzej sodobne umetnosti je v 90. letih ustanovil Tadej Pogačar in gre za eno prvih virtualnih muzejskih institucij na področju sodobne vizualne umetnosti.

Obsežna produkcija Pogačarjevih publikacij umetnika je v Cukrarni prvič razstavljena v celoti in vključuje tudi enajst katalogov, ki so izšli ob avtorjevih razstavah in projektih. Publikacije umetnika so oblika alternativne razstave, so svojevrstni razstavni prostori v obliki knjige, revije, časopisa in ne nazadnje kataloga.

Naročnik oglasne vsebine je zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane