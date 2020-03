FOTO:Petnajst minut slave, ki še vedno trajajo

Življenje Andyja Warhola (1928–1987), umetnika, ki je izumil popart, je polno vznemirljivih detajlov, a vselej se v spomin najprej prikrade tista značilna pločevinka Campbellove juhe, ki jo je vsaj v Evropi bolj malo ljudi okusilo, a jo prav po njegovi zaslugi skoraj vsi poznajo. Podobno kot značilne barvne portrete Marilyn Monroe in drugih znanih osebnosti. To in še mnoge druge podobe Andyja Warhola razkriva težko pričakovana razstava v londonski galeriji Tate Modern, ki so jo odprli včeraj in bo na ogled do 6. septembra. Ekscentričnega moža, ki ga je avtor njegove biografije Blake Gopnik postavil na vrh najvplivnejših ...