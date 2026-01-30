Pilotni model za novo prihodnost uprizoritvenih umetnosti

Pet nevladnih organizacij z delitvijo skupnega prostora, Stare mestne elektrarne, stopa v tesnejši dialog. Program je razdeljen na dvomesečne avtonomne cikle.

V zadnjem letu petletnega obdobja Bunkerjevega upravljanja Stare elektrarne je pet organizacij s področja uprizoritvenih umetnosti tam zagnalo pilotni upravljavski in programski model. Bunker, Maska, Emanat, Mesto žensk in Nomad Dance Academy si želijo s tem razpršenosti dati strukturo, omogočiti več povezovanja ter premisliti prihodnost uprizoritvenih umetnosti. V prihodnjih mesecih se bodo zvrstili zgoščeni dvomesečni avtonomni programski cikli posameznih organizacij, prečni programi ter utečena sodelovanja s festivali, gostovanja, delavnice, rezidence in podobno. Prva bo na vrsti Maska, v produkciji katere bo dolgo raziskovalno rezidenco začela koreografinja Lara Ostan Vejrup, sledila bosta cikla Bunkerja in Emanata. Poletje bo v znamenju festivala Mladi levi, zaradi katerega je Stara ...