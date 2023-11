Pisane stene in zidovi mesta

V nadaljevanju preberite:

Steno notranjega dvorišča Mestnega muzeja Ljubljana krasi nova zidna poslikava. Po besedah njenega avtorja, nemškega uličnega umetnika Krashkida, mural predstavlja poklon muzeju kot kraju srečevanja in dialoga. Ob nedavnem odprtju murala so postavili še spremljajočo panojsko razstavo.

Poziv za mural Z zavoja v zid, ki so ga v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane izvedli med majem in septembrom, je pritegnil pozornost 136 avtoric in avtorjev z vsega sveta. Namen poziva je bil z zidno poslikavo osmisliti notranjo fasado Mestnega muzeja Ljubljana in jo vključiti v podobo notranjega dvorišča muzeja.