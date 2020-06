FOTO:Plakat je kljub epidemiji ohranil svoje poslanstvo

Pandemija je močno zaznamovala tudi mestne plakate, ki so največkrat vezani na oglaševanje dogodkov. Na šok, ki je sledil hipni ustavitvi prireditev in družabnega življenja, so v podjetju TAM-TAM odgovorili z odmevno akcijo. V okviru projekta Plaktivat so navezali stike z ­domačimi oblikovalci, oblikovalskimi agencijami, ilustratorji in drugimi ustvarjalci ter jih pozvali, naj skozi plakat inovativno ozaveščajo javnost o nevarnostih v času pandemije. Odziv na poziv je bil velik, nastalo je več kot 200 plakatov, večina se je pojavila na slovenskih ulicah, nekaj jih še čaka na izpostavitev, nekateri pa so zakrožili po ...