Po 22 letih le odkrili eno najbolj iskanih ukradenih Klimtovih slik

Kraja je spodbudila najrazličnejše hipoteze

Iz italijanske Piacenze poročajo o razveseljivem, sočasno pa tudi zelo nenavadnem odkritju slike(1862–1918), ki je kar 22 let veljala za izgubljeno. Leta 1997 so jo malo pred odprtjem razstave Portret gospe ukradli v tamkajšnji Gallerii Ricci Oddi. Zdaj se je izkazalo, da ni šla daleč.Italijanski tisk poroča, da so sliko mojstra dunajske secesije izpred stoletja, čigar dela sodijo med najdražja na svetu, odkrili v prostoru v zunanjem zidu te galerije. Kaže, da je vsa leta čakala tam, ne da bi jo kdorkoli opazil ali se – na primer tatovi – vrnil ponjo. Platno je tvegalo, da bi pristalo v smeteh.Odkrila ga je oseba, zadolžena za čiščenje zunanjosti muzeja, in sicer v črni vreči, skriti v prostoru, prekritem s kovinskimi vratci. Ta vratca pa je v letih pozabe prerasel bršljan.Da gre za avtentično Klimtovo sliko, uradno še niso potrdili, a prve analize in prisotnost žigov, ki kažejo, v katerih razstaviščih je bila na ogled, ne puščajo veliko dvoma.Kraja leta 1997 je pristala v svetovnih medijih. Ugotovili so jo 22. februarja tistega leta, verjetno pa se je zgodila že nekaj dni pred tem, med pripravami Klimtove razstave. Po kraji so odkrili le razstavljen okvir slike, drzna kraja pa je spodbudila najrazličnejše hipoteze, denimo to, da so jo odnesli tatovi z akrobatskimi sposobnostmi.A se je, kaže, dragocena slika preselila le nekaj deset metrov od točke, na kateri so jo hranili. Verjetno je bilo mišljeno, da bo skrivališče v neposredni bližini portala galerije začasno, a ni bilo tako. V letih po kraji so se sicer okoli usode slike spletli miti. Denimo, da so jo uporabili za satanski obred ali pa da je pristala v skrivnem zakladu pokojnega politikav Tuniziji. Leta 2016 so na okvirju odkrili prisotnost DNK, a kriminalistom tudi to ni pomagalo.